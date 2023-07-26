الآن..رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول لطلاب المصريين والمغتربين عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 والتي يتم الآن بدء الإعداد إلي إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهر على الهواء مباشرة من داخل مشيخة الأزهر، ويتولى اخبار أوائل الثانوية العامة شيخ الأزهر الشيخ الأمام الدكتور احمد الطيب ومن ثم يتم اعتماد النتيجة وإعلانها على بوابة الأزهر إلكترونية، والتي تتولى إعلانها رسميا برقم الجلوس الخاص بطالب، والآن سوف ترفع من خلال موقع نتيجة نت الخاص بالإعلان نتيجة الثانوية العامة الأزهر 2023

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

انتهت الآن مرحلة تصحيح ومراجعة من أوراق طلاب الثانوية العامة الأزهرية وجارى الآن رفع النتائج على بوابة الأزهر الشريف وفى الساعات القادمة، والتي يتوفر إلي الطلاب خدمة لاستعلام عن نتائجهم أونلاين دون الحاجة إلي الذهاب إلي المدارس والمعاهد للاستعلام عنها، ونتابع مع الطلاب بشكل دوري موقع بوابة الأزهر الشريف والتي سوف تظهر النتيجة عبرها فقط بالإضافة إلي بعض المواقع الغير الرسمية الأخرى .

خطوات استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

تعلن الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023 على رابط نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الازهر الشريف من خلالا الخطوات التالية والتي عليك تطبيقها بالكامل للحصول على بيان درجاتك ، ووجب التنوية على ان النتيجة التي تحصل عليها من الموقع هي استرشادية فقط ولا يعتمد بها في التقديم إلي الجامعات على أنها شهادة رسمية ولها عليك الذهاب إلي المعاهد والمدارس لاستخراج شهادة الثانوية الأزهرية:

ادخل على رابط بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من هنــا.

حدد من القائمة خدمات الأزهر الشريف.

اختبار من القائمة نتائج “نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول”.

أبدا في تسجيل رقم جلوس الطالب.

انقر على خانة كلمة بحث.

أعلنت الآن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي أصبحت النتائج متاحة على بوابة الأزهر الشريف ويمكن للطلاب الاطلاع عليها الكترونيا من خلال تطبيقا نفس الخطوات التي شرحتاه إليكم سابقا ، ويوفر نتابع معهم في الساعات المواقع روابط أي مواقع توفر النتيجة بالاسم.