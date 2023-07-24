نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالرقم القومي 2024 بورسعيد موقع وزارة التربية والتعليم

يهتم الكثير بالتعرف على نتيجة التنسيق في بور سعيد و الاوراق المطلوبة عند الذهاب للمدرسة بعد ان يتم اعلان النتيجة كما انه تم الاعلان من الوزارة عن ان هناك المرحلة الثانية من تنسيق المدارس التجريبية ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة تنسيق رياض الاطفال بورسعيد.

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بورسعيد

اعلنت وزارة التربية والتعليم إن التقديم بدأ في 1 يونيو 2023 ويستمر حتي 30 يونيو حيث انه يتم اعلان نتيجة قبول الاطفال في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية على الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم وتبدأ المرحلة الثانية بعد ذلك وحتي بداية شهر اغسطس ويتم التعرف على النتيجة من خلال الدخول لموقع الوزارة بشكل الكتروني.

الاوراق المطلوب تقديمها في المدرسة

طباعة صفحة النتيجة التي تم القبول بها.

تجهيز ملف التقديم في المدرسة.

بطاقة ولي الامر .

اصل وصورة شهادة ميلاد الطفل.

عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل .

البطاقة الصحية للطفل ، شهادة صحية.

شراء ملف تقديم من الادارة التعليمية او المدرسة كامل الدمغات ( 2 تحسين + 1 نقابة + 1 موارد ).

ملئ بيانات اقرار ولي الامر.

التقديم في المدرسة ويفضل اصطحاب الطفل معك.

يكون ذلك خلال اسبوعين من اعلان النتيجة والا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من المقبولين.

ميعاد المرحلة الثانية من تنسيق المدارس التجريبية

حالة اتاحة اماكن اضافية للاطفال في المدارس الرسمية التجريبية في جميع المحافظات يكون موعد المرحلة الثانية لتنسيق رياض الاطفال 2023 – 2024 خلال منتصف شهر يوليو 2023 ويتم بشكل الكتروني من خلال القيام بما سبق القيام به في مرحلة التنسيق الاولي.