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عاجل ظهور كشوفات pdf الوجبة الرابعة من اسماء الرعاية الاجتماعية المشمولين عبر منصة مظلتي2023

link الوجبة الرابعة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

emyمنذ 21 دقيقة
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عاجل ظهور كشوفات pdf الوجبة الرابعة من اسماء الرعاية الاجتماعية المشمولين ع
عاجل ظهور كشوفات pdf الوجبة الرابعة من اسماء الرعاية الاجتماعية المشمولين ع

ارتفعت معدلات البحث بالفترة الأخيرة من مواطني العراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة المتعلقة بالدفعة الثالثة، إذ أن المواطنين بجميع المدن يتحققوا من الكشوفات التي ستعلن بالساعات القادمة بأسماء المقبولين، وذلك طبقًا لتصريحات وزارة العمل بالعراق، ولذا فإننا من خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح أهم التفاصيل التي وردت بشأن ذلك.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة

منذ ساعات ظهرت كشوفات منصة مظلتي لمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة عبر الرابط الخاص بمنصة مظلتي، فهناك موظفين كثيرين قد تقدموا حتى يحصلوا على هذا البرنامج، الذي يتم تقديمه من قبل وزارة العمل نتيجة للفقر المتواجد بالدولة، والتدهور الاقتصادي الملحوظ، كما أن الوزارة قالت بأنها تلقت حوالي 300 ألف طلب من قبل الأشخاص، لكي يحصلوا على الوجبة التاسعة الأخيرة، وكان ذلك ضمن إطلاق مبادرة عراقية تساعد كافة الأسر المحتاجة، ولا سيما بظل هذا الركود المؤثر على العالم.

اسماء الرعاية الاجتماعية pdf
اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

خطوات معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن للأشخاص أن يتعرفوا على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال موقع وزارة العمل أو منصة مظلتي، وعبر الخطوات التي تم توضيحها حول هذا الأمر وهي كالآتي:

اسماء الرعاية الاجتماعية pdf
اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

  • الدخول لموقع وزارة العمل بالعراق.
  • أو استخدام منصة مظلتي بالإنترنت.
  • كتابة رقم البطاقة بعد ذلك بالمكان المخصص لها.
  • إضافة كود مرئي يتكون من خمس أرقام.
  • اضغط على خانة تنزيل الملفات للمشمولين بالوجبة التاسعة.
  • تبحث عن الاسم رباعيًا من خلال كتابته داخل مربع البحث.
  • تتأكد بعدها من تاريخ الميلاد حينما يظهر لك الاسم.
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emyمنذ 21 دقيقة
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