عاجل ظهور كشوفات pdf الوجبة الرابعة من اسماء الرعاية الاجتماعية المشمولين عبر منصة مظلتي2023

ارتفعت معدلات البحث بالفترة الأخيرة من مواطني العراق عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة المتعلقة بالدفعة الثالثة، إذ أن المواطنين بجميع المدن يتحققوا من الكشوفات التي ستعلن بالساعات القادمة بأسماء المقبولين، وذلك طبقًا لتصريحات وزارة العمل بالعراق، ولذا فإننا من خلال هذا المقال سنقوم بتوضيح أهم التفاصيل التي وردت بشأن ذلك.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة

منذ ساعات ظهرت كشوفات منصة مظلتي لمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة عبر الرابط الخاص بمنصة مظلتي، فهناك موظفين كثيرين قد تقدموا حتى يحصلوا على هذا البرنامج، الذي يتم تقديمه من قبل وزارة العمل نتيجة للفقر المتواجد بالدولة، والتدهور الاقتصادي الملحوظ، كما أن الوزارة قالت بأنها تلقت حوالي 300 ألف طلب من قبل الأشخاص، لكي يحصلوا على الوجبة التاسعة الأخيرة، وكان ذلك ضمن إطلاق مبادرة عراقية تساعد كافة الأسر المحتاجة، ولا سيما بظل هذا الركود المؤثر على العالم.

خطوات معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن للأشخاص أن يتعرفوا على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال موقع وزارة العمل أو منصة مظلتي، وعبر الخطوات التي تم توضيحها حول هذا الأمر وهي كالآتي: