نتيجة شهادة الثانوية العامة في ليبيا 2023|الرابط الرسمي Natija.moel.ly

نتيجة شهادة الثانوية العامة في ليبيا 2023 يمكنكم الحصول عليها الآن من موقع البديل حيث ننشر رابط نتيجة شهادة إتمام المرحلة الثانوية في ليبيا وكذلك خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الأول برقم الجلوس والاسم بسهولة ودون أدنى تعب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الليبية.

نتيجة شهادة الثانوية العامة في ليبيا 2023

منذ انتهاء امتحانات الثانوية العامة في ليبيا، يترقب الطلاب والآباء والأمهات ظهور النتيجة بفارغ الصبر. وذلك لما تمثله تلك الشهادة من أهمية في حياتهم إذ تحدد الخطوة التالية في مستقبلهم.

وكانت انطلقت امتحانات الثانوية العامة في ليبيا يوم الحادي عشر من شهر يونيو 2023 لجميع الأقسام، العلمي، والأدبي، والدِّيني، وتقدَّم لها 123.491 طالبًا وطالبة.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ليبيا

وفرت وزارة التربية والتعليم الليبية للطلاب الفرصة لمعرفة نتيجة الشهادة الثانوية بطريقة إلكترونية عبر الإنترنت، من خلال رابط مفعل باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التعليم الليبية من “هنا“

كتابة اسم الطالب ثلاثيا بشكل صحيح.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

كتابة رقم القيد.

الانتهاء من جميع الخطوات.

ستظهر نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 بالدرجات.

يستطيع كل طالب تحميل نتيجته أو طباعتها إذا أراد.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الليبية 2023

ويتابع موقع البديل بيانات وزارة التربية والتعليم عن موعد إعلان النتائج، وسيكون عقب اعتمادها من الوزير، لكافة الأقسام الخاصة بها وذلك للعام الدراسي الحالي 2022 -2023م.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أه سيجري عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يوليو 2023م لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في ليبيا ومن ثم باقي النتائج..

وبحسب بيان الوزارة، انه سيتم إخطار وسائل اعلام بالزمان والمكان الذي سيجري عقد هذا الحدث الهام به والسماح لهم بتقديم التغطية الإعلامية اللائقة.