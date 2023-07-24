استقبل الآن .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد على نايل سات (Nat Geo Abu Dhabi)

بحث مواطنين عدة عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي ، الذي من الممكن بواسطته مشاهدة محتوى القناة الذي يُبث على شاشتها، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة يحب مشاهدتها العديد من المواطنين الذين يحبون مشاهدة الطبيعة، فهي متخصصة في بث المناظر الطبيعية، وكل ما يتعلق بالطبيعة، وكذلك عالم الحيوان، وفي السطور القادمة سنوفر أحدث تردد للقناة، لتتمكنوا من ضبطه، والتمتع بمشاهدة أفضل للقناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

يقوم الكثير ممن يحبوا عالم الحيوان، وكذلك الأفلام الوثائقية، بمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبز ظبي ، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة استطاعت أن تتربع على عرض القنوات الوثائقية الفضلى، منذ أن تم انطلاقها، إلى هذا الوقت الجاري، ومن المعروف أن تلك القناة تُصدر كل جديد على شاشتها، وهو تبث المحتوى الخاص بها بالكثير من اللغات، بمختلف الدول، كإنجلترا، وكذلك أستراليا، وكافة الدول بقارة أوروبا، ولأن العديد يبحث عن تردد تلك القناة، فيما يلي التردد الحديث الخاص بها:

التردد: 11526.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز” 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

هدف قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

من الجدير بالذكر أن تلك القناة تهدف لتنمية ثقافة الأشخاص، وكذلك ترفع من توعيتهم بشأن عالم الطبية، وكذلك الحيوان، هذا بالإضافة إلى أنها تعتني بالأطفال، وتقوم بتقديم محتوى هادف لهم، يقوم بمساعدتهم على تنمية عقولهم، وكذلك يقوم بجعلهم يكتسبون الكثير من المعلومات المفيدة، كذلك أن تلك القناة تقوم ببث المحتوى المتعلق بها بشكل مجاني.