موعد اختبار الرخصة المهنية 1445 للمعلمين والمعلمات ورابط التسجيل في الاختبار عبر هيئة تقويم التعليم والتدريب

موعد اختبار الرخصة المهنية 1445، في الآونة الأخيرة زاد الحديث وكثر بين الكثير من المعلمين والمعلمات عن موعد اختبار الرخصة المهنية 1445 وشروط التقدم وخطوات التسجيل لخوض الاختبار الخاص بالحصول على تلك الرخصة للمعلمين الذين هم على رأس العمل في المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن ذلك النوع من الاختبارات قد وضعته وزارة التربية والتعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ضمانًا لحسن اختيار المعلمين الذين يعملون بكافة المدارس السعودية بمختلف أنواعها الأهلية أو اللغات أو الدولية الحكومية أو الخاصة، واعترافًا من وزارة التعليم بالمملكة بمكانة مهنة التعليم باعتبارها مهنة الأنبياء والرسل، ومن خلال هذا المقال نوضح لجميع المهتمين بهذا الموضوع كافة التفاصيل الخاصة بموعد التقدم للاختبار وشروط التقدم وكيفية التقديم عبر الرابط الرسمي لاختبار الرخصة المهنية، كل هذا وأكثر في هذا المقال فتابعونا.

موعد اختبار الرخصة المهنية 1445

في سياق متصل قامت وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية بإصدار بيان أوضحت فيه موعد اختبار الرخصة المهنية 1445 حيث تم تحديد يوم الجمعة الموافق 2 صفر 1445 هـ (والموافق 18 أغسطس 2023) كموعد لبدء التقدم للتسجيل في الاختبارات للرجال على أن تستمر عمليات التقديم حتى الأربعاء الموافق 12 ربيع الأول 1445 هـ (والموافق 27 سبتمبر 2023)، أما بالنسبة للنساء فيبدأ التقديم يوم الجمعة الموافق 9 صفر 1445 هـ (والموافق 25 أغسطس 2023) ويستمر لغاية يوم 2 جمادي الأول 1445 هـ (والموافق 16 نوفمبر 2023).

ومن الجدير بالذكر أن الاختبار الخاص بالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ينقسم إلى قسمين، القسم الأول متعلق بالقدرات والإمكانيات العلمية والثقافية ومصادر العلم والمعرفة الخاصة بالمعلم، أما القسم الثاني من اختبار الرخصة المهنية يهتم بتخصص المعلم وقياس قدرته فيما يمتلكه من مادة علمية تخص المرحلة التي يقوم بالتدريس لها، لذا يعرف هذا القسم من الاختبار باسم الاختبار التخصصي، وفيما يخص ميعاد الاختبار التخصصي للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، قد أوضحت الوزارة أنه سيكون في 21 يناير 2023 القادم ولمدة أربعة أيام متصلة لينتهي في يوم 25 من الشهر ذاته.

خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1445

بعد أن تعرفنا على موعد اختبار الرخصة المهنية 1445 للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية نقدم لكم خطوات التسجيل في هذا الاختبار، كالتالي: