من أشهر مواقع التسوق التي يقبل عليها الشراء من خلالها العملاء في مختلف الدول العربية متجر نون، حيث يعتبر من المتاجر الشاملة التي توفر للمتسوقين من خلالها جميع احتاجاتهم من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والموبيلات والملابس والأزياء النسائية والرجالية ومستلزمات الأطفال والألعاب ومستحضرات التجميل ولوازم العناية، بالإضافة إلى الألعاب ومنتجات السوبر ماركت والبقالة ولوازم المنزل والطهي، وغيرها الكثير من المنتجات، ما يجعلك تستطيع الحصول على جميع احتياجاتك من خلال تصفح متجر واحد فقط، مع توفير خيارات وماركات متعددة للمنتج الواحد بأسعار متفاوتة تناسب مختلف الأشخاص، والرواج الواسع في دول الخليج مثل السعودية والإمارات ومصر؛ غير أن عددا كبيرا من العملاء يتسائلون عن كيفية الشراء من موقع نون وكيف تحصل على كود خصم فعال وتستخدمه على طلبك؟

وفي هذا الموضوع سنلخص لك بصورة مبسطة كيفية الشراء من موقع نون وكيف تحصل على كود الخصم الفعال عبر موقع موثوق مثل موقع كوبونزل المتخصص في قسائم الشراء وتوفير الرموز الترويجية والعروض المتجددة، مع ذكر طريقة تطبيق كوبون نون على طلباتك، وكيفية الحصول على أكبر نسبة توفير ممكنة.

كيفية الشراء من موقع نون

لن تواجهك أية مشكلات إذا رغبت في التسوق من متجر نون الإلكتروني، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية المحددة، وفي غضون دقائق معدودة ستستطيع الوصول إلى طلبك، والمقارنة بين الخيارات المتاحة للحصول على ما يناسبك بمنتهى السهولة، والطريقة كما يلي:

احصل أولا على أحدث كود خصم نون فعال يمكنك الاستعانة به عند الشراء للاستفادة من أكبر نسبة تخفيض ممكنة وتقليل التكلفة الإجمالية لطلبك.

انتقل إلى موقع متجر نون الرسمي وتوجه إلى القسم المحدد الذي ترغب في التسوق من خلاله.

يمكنك استخدام الخيارات على يمين الشاشة لتحديد نطاق الأسعار أو التكلفة التي تريد تسوق منتجات لا تتجاوزها، كما يمكنك تحديد ماركات معينة دون غيرها، ومواصفات محددة لهذه الماركات، ما سيمكنك من توفير الكثير من الوقت، ويقلل عدد المعروضات أمامك في الصفحة.

تستطيع الآن اختيار المنتج الذي يناسبك، أو تحديد أكثر من منتج وعمل مقارنة بينها ضمن خدمة المتجر المتوفرة، إذا كنت ما زلت في حيرة من أمرك.

فور الاستقرار على أحد المنتجات قم بنقله على الفور إلى سلة مشترياتك، كما يمكنك الحصول على منتجات إضافية في طلبية واحدة للحصول على أقل تكلفة شحن أو الاستفادة من مزايا التوصيل المجاني.

بعد الحصول على كافة احتياجاتك من المنتجات انتقل إلى عربة التسوق من خلال الزر أعلى يسار الصفحة.

في هذه الصفحة تستطيع ببساطة لصق كود خصم نون الذي حصلت عليه في المكان المخصص له على يسار الصفحة وتفعيله بنقرة واحدة للاستمتاج بالتخفيض المستهدف.

اضغط على إتمام الشراء للانتقال إلى الصفحة التالية وإكمال بيانات الشحن المطلوبة واختيار وسيلة الدفع المناسبة حتى يتم تأكيد طلبك والحصول على المنتج في الموعد المحدد.

كيف تحصل على كود خصم نون؟

تستطيع الحصول على كود خصم نون فعال و كوبونات وقسائم شراء محدثة أولا بأول عبر تصفح موقع كوبونزل، للاستفادة من تخفيضات 10% بالإضافة إلى عروض متجر نون التي تصل إلى نحو 70% على المنتجات المختارة، والتي يمكنك الاستفادة منها جنبا إلى مع كوبون خصم نون للتمتع بأكبر نسبة توفير ممكنة، أو تسوق المزيد من المنتجات التي ترغب في شرائها بتكلفة مثالية.

كذلك يوفر متجر نون لعملائه من السعودية والإمارات والكويت ومصر وغيرها من الدول مزايا متنوعة عند التسوق أونلاين من خلالها، منها التوصيل المجاني لطلبك، والشحن السريع في غضون ساعات، والتمتع بمزايا حاملي البطاقات الائتمانية المحددة، وإمكانية الشراء والدفع لاحقًا من خلال خدمات تقسيط فاليو وتابي وتمارا، وغير ذلك من العروض المميزة التي تجعل المتسوقين يقبلون على الحصول على احتياجاتهم من متجر نون دون قلق، حيث يمكنك أيضا إرجاع أو استبدال المنتج في حال كانت به أية عيوب، أو حصلت على منتج غير صحيح، أو كانت المقاسات غير مناسبة في حال شراء الملابس.

طريقة تطبيق كوبون نون على طلباتك

ليس عليك القلق حول حول طريقة تفعيل كوبون نون على طلبك، فالأمر كما ذكرنا لن يحتاج من سوى خطوة واحدة فقط، وذلك عند إتمام طلب الشراء، داخل عربة التسوق ستجد خانة مخصصة للكوبونات وقسائم الشراء يمكنك لصق الرمز الترويجي بها والضغط على زر التطبيق للتمتع بنسبة الخصم المحددة. الشيء الأكثر أهمية هو الحصول على أكواد وكوبونات خصم فعالة، حيث أن كوبونات الخصم يتم تجديدها بشكل مستمر، ويكون لها فترة استخدام محددة، وعدد مرات تطبيق معين، بعد ذلك تكون غير ذات قيمة.

لذلك يجدر بك الحصول على أكواد وكوبونات نون وقسائم الشراء المناسبة، والتي تتوافق مع دولتك ونوعية المنتجات التي ترغب في شرائها، والتأكد من أن نسبة التخفيض المستهدفة تم خصمها من السعر الإجمالي لطلبك بعد الضغط عل زر التطبيق وقبل تأكيد الشراء.

ماذا أفعل إذا كان كود خصم نون لا يعمل معي؟

في حال قمت باتباع الخطوات السابقة لكنك لم تلاحظ الخصم المحدد على سعر طلبك الإجمالي، فعليك أولا التأكد من أنك حصلت على كود خصم نون المناسب لمشترياتك، والمناسب أيضا لدولتك، بعد ذلك قم بالحصول على كوبون نون آخر من أحد المواقع الموثوقة، مثل موقع كوبونزل للقسائم الشرائية و أكواد الخصم، أما استمرت المشكلة فيمكنك التواصل مع خدمة عملاء متجر نون قبل الشراء، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام المحددة في دولتك أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو إيميل خدمة العملاء [email protected] للحصول على المساعدة والدعم.

وأرقام خدمة عملاء نون هي 210-60-11-800 للمتسوقين من السعودية، أو من خلال الاتصال على الرقم 800-3-8888 في دولة الإمارات، كما يمكن للعملاء من مصر الاتصال بالخط الساخن لمتجر نون على الرقم 16385 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كيفية الحصول على أكبر تخفيض ممكن عند التسوق

في موقع نون وغيره من المتاجر الشاملة أو المتخصصة يمكنك باتباع عدة خطوات الحصول على أفضل سعر لشراء منتجاتك المفضلة، والطريقة كما يلي:

تخير مواسم التخفيض مثل البلاك فرايداي أو تخفيضات نهاية العام والعروض الموسمية للحصول على أفضل الأسعار لمشترياتك وتوفير أكبر قدر ممكن من المال.

تعرف على الموعد المناسب لشراء منتج معين، فأجهزة مثل التكييفات يمكنك شاؤها خلال فصل الشتاء، لأن أسعارها تكون أعلى بشكل ملحوظ في فصل الصيف، وهلم جرا على المنتجات الأخرى.

احصل على كود خصم نون فعال واستفد من كوبونات أول طلب والقسائم الشرائية المحدثة لتوفير أكبر قدر من المال سواء داخل العروض على المنتجات المخفضة، أو خارجها على المنتجات ذات السعر الكامل.

في كثير من الأحيان تكون المنتجات من ماركات مختلفة متقاربة في الجودة لكنها متباينة بشكل كبير في السعر، أو بعضها تشمله عروض التخفيض والآخر لا، لذلك يجدر بك الاطلاع على المنتجات المتقاربة في المواصفات أو الاعتماد على أداة المتجر للمقارنة بين منتجين مختلفين.

حاول الحصول على جميع المنتجات التي ترغب في شرائها بطلبية واحدة لتتمكن من توفير أكبر قدر ممكن من تكاليف الشحن والتوصيل، أو الاستمتاع بمزايا التوصيل المجاني.

نصائح عامة قبل الشراء من متجر نون

هناك بعض النصائح التي يجب التنبيه عليه قبل التسوق من متجر نون أو غيره من المتاجر حتى تضمن أنك ستحصل على سعر مناسب وجودة مضمونة، وهذه النصائح نلخصها فيما يأتي: