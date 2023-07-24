“تنزيل كشوف pdf”.. رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 عبر molsa.gov.iq وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023، الالاف المواطنين الفقراء يبحثون عن رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 بعدما تم صدور اسماء الوجبة الثالثة خلال الأيام الماضية، حيث من المقرر أن تعلن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 خلال ساعات من الآن بعدما يتم الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة لاختيار مستحقي الدعم فقط، حيث تعمل الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة الرابعة PDF، فتابعونا.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023

ومن المقرر أن يتم تفعيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 اليوم بالتزامن مع صدور كشوفات الاسماء الخاصة بتلك الوجبة التي ينتظر صرفها الكثيرين من محدودي الدخل، حيث قد تم فحص كافة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين والتي تخطت حاجز الربع مليون طلب ووقع الاختيار على من تنطبق عليه شروط الاستحقاق فقط، كما تعمل الحكومة العراقية على زيادة أعداد المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية بشرط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ولا تقل أسرته عن 4 أفراد، والآن مع طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر امامك.

اضغط على قسم الخدمات الالكترونية.

ادخل على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 PDF.

قم بادخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية وغيرها.

اضغط على كلمة تنزيل كشوف اسماء المشمولين.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 PDF

وخلال ساعات سيكون متاح الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 PDF عبر موقع وزارة العمل العراقية وكذلك منصة مظلتي التابعة له في جميع المحافظات “ذي قار، الكرخ، بغداد، السلمانية، القادسية،…”، على أن يتم صرف الدعم المالي قريبا.

يمكنك الآن استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 عبر موقع منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بسهولة وتحميلها على جهازك بصيغة PDF لتقوم بالبحث عن اسمك ومدى استحقاقك للدعم المادي المقدم من الحكومة العراقية.

عبر رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 المرفق اعلاه والتابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يمكنك البحث اسمك ومعرفة هل تم قبولك للحصول على الدعم المالي أم لا، كما لم يتم الافصاح عن قيمة هذا الدعم الذي سيصرف قريبا عبر المنافذ المخصصة.