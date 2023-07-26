تنزيل كشوفات pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة بالعراق spa.gov.iq

تم إطلاق خدمة تنزيل ملف PDF يحتوي على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة في العراق من خلال موقع الهيئة العامة للضمان الاجتماعي العراقية (spa.gov.iq). تعد هذه الخدمة نقلة نوعية في تسهيل عملية الاستفادة من الرعاية الاجتماعية وتوفير المعلومات بسهولة للمستفيدين، حيث وتعد الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة أحد برامج الحماية الاجتماعية الهامة في العراق، حيث تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال تقديم مساعدات مالية وخدمات اجتماعية متنوعة. وتعد هذه الخدمة خطوة مهمة في زيادة الشفافية وتحسين الوصول إلى المعلومات بالنسبة للمستفيدين.

تنزيل كشوفات الوجبة الرابعة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق spa.gov.iq

كما يعد إطلاق هذه الخدمة خطوة إيجابية تجاه تحسين الشفافية ومكافحة الفساد، حيث يتم توثيق المستفيدين بشكل أكثر دقة وتوفير معلومات وافية للجهات المختصة. وبالتالي، يساهم هذا التحسين في ضمان وصول الدعم الاجتماعي إلى من هم فعلاً في حاجة ماسة إليه.

للاستفادة من هذه الخدمة، يجب على المستفيدين زيارة موقع الهيئة العامة للضمان الاجتماعي في العراق على العنوان spa.gov.iq واتباع التعليمات المبينة هناك لتنزيل ملف PDF الخاص بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق

يتمكن المستفيدون الآن من الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للضمان الاجتماعي في العراق وتنزيل ملف PDF الذي يحتوي على أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية وتفاصيل الدعم المقدم لهم. يتيح هذا الإجراء للمستفيدين فرصة التحقق من صحة بياناتهم والتأكد من أنهم يستحقون الدعم المقدم.

إذا كنت تريد معرفة هل أنت من ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 أم لا، عليك اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى صفحة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

تحديد الوجبة التاسعة.

النقر بعد ذلك على الرعاية الاجتماعية.

الضغط على أسماء المستفدين من برنامج الرعاية الاجتماعية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد.

ومن ثم سوف تبدو أمامك أسماء المستفدين من برنامج الرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن شروطها المهمة من أجل القبول في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة وهي:

يكون المتقدم عراقي الجنسية ومن أب وأم عراقيين.

أن لا تقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

أن لا يقل عمل المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام بينما بالنسبة للإناث لا يقل عمرهن عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

عدم امتلاك أي عقارات أو تأمين صحي.

أن لا يكون للأسرة معيل.

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الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

يمكن لأي شخص من خلال الضغط على رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية معرفة كافة الأسماء الحاصلة على الدعم من خلال اتباع الخطوات المذكورة في الأسفل:

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة العمل العراقية الرسمي.

اختيار منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

كتابة بيانات تسجيل الدخول.

اختر الاستعلام عن برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها وهي الوجبة التاسعة.

النقر على زر استعلام.

في الختام، تعد خدمة تنزيل PDF أسماء المستفيدين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة بالعراق من خلال spa.gov.iq إنجازاً يسهم في تحسين أوضاع المحتاجين وتوفير الدعم الاجتماعي بطريقة شفافة وفعالة. ونأمل أن تستمر الجهود في تطوير الخدمات الإلكترونية للمزيد من التسهيل والراحة للمستفيدين وتعزيز التنمية الاجتماعية في البلاد.