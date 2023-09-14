عاجل .. الآن ظهرت الأسماء “خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية” 2023

المواطنون والمواطنات في العراق يبحثون في الوقت الحالي عن خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، حيث برنامج الرعاية الاجتماعية أحد المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية غلى الأسر الفقيرة والمتعففة والتي لا تمتلك دخل شهري لها، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن الاستعلام عن المشمولين بهذه الرعاية وكذلك شروط الحصول عليها، كونوا معنا.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية

الرعاية الاجتماعية هو برنامج حكومي عراقي يستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجة والتي لا تمتلك دخل شهري، حيث يتم تقديم الدعم لهم في صورة وجبات، وآخر ما تم تقديمه هي الوجبة التاسعة للمستفيدين، ويمكن الاستعلام عن المقبولين والمشمولين في الرعاية من خلال السير على تلك الخطوات:

يتوجه المستعلم في البداية إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/

يختار بعد ذلك المستعلم برنامج الرعاية الاجتماعية، ثم يُحدد رقم الوجبة وهي الوجبة التاسعة.

يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص به.

ثم ينقر على زر الاستعلام وحينها سيتعرف على كشوفات المقبولين بالرعاية وهل هو من المقبولين أم لا.

ما شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية؟

وضحنا لكم من خلال الشام دايلي خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية والتي من خلالها يمكن التعرف على المقبولين بالرعاية، وتأتي شروط الحصول على الدعم على النحو التالي: