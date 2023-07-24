رابط حجز تذاكر مباراة النصر وباريس سان جيرمان وديات الاندية السعودية في اليابان

حجز تذاكر مباراة النصر وباريس سان جيرمان، يهتم عدد كبير من مشجعي كرة القدم بالتعرف على كيفية حجز التذاكر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان وانها تعتبر مباراة ودية وحقق باريس سان جيرمان الفوز بنتيجة 2-0، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تذاكر مباراة النصر وباريس سان جيرمان.

مباراة النصر وباريس سان جيرمان 2023

ستتم مواجهة فريق باريس سان جيرمان مع النصر السعودي بعد ان خاص فريق النصر عددًا من المباريات الودية مما ادى لخسارة بعض المباراة وخسر امام بنفيكا البرتغالي 4 اهداف ان المباراة بينهم ستقام يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو باليابان في تمام الساعة 1:20 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وانها من ضمن جولة النصر الآسيوية.

حجز تذاكر مباراة النصر وباريس سان جيرمان 2023

يمكن ان يتم حجز تذاكر مباراة النصر وباريس المقامة في اليابان من خلال الاتي.

الدخول إلى الموقع وقم بفتح الترجمة المباشرة او الحجز من خلال الرابط التالي من هنا..

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يمكننا معرفة أسعار التذاكر، ويمكنك حجز التذكرة بكل سهولة.

يتم القيام بالنزول لاخر الصفحة، ثم يجب أن نضغط على أيقونة نوع التذكرة المراد حجزها.

بعد ذلك سوف يفتح لنا صفحة حجز التذاكر.

يجب أن نختار اللغة الإنجليزية.

ثم يجب أخيراً نضغط علي حجز التذكرة.

مواعيد مباريات نادي النصر القادمة

تتم المنافسة بين نادي النصر مع فريق انتر ميلان 27 يوليو، وستكون بعد مواجهة باريس سان جيرمان وتتم المواجهة بعدد من المباريات بعد ان يتم المواجهة مع فريق النصر كما انه سيواجه سيريزو أوساكا 28 يوليو في أوساكا، ومع انتر ميلان الإيطالي 1 أغسطس على الملعب الوطني في طوكيو.