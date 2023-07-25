حالاً الان ∞≈ moe.gov.ly نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا ٢٠٢٣ برقم الجلوس موقع منظومة الامتحانات الليبية

نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا ٢٠٢٣، يهتم الكثير من الطلاب في ليبيا بالتعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 كما انها تعتبر مرحلة هامة ومصيرية يجتازها جميع الطلاب في جميع أنحاء البلاد العربية وينتظرون الاعلانة عنها للتعرف على مدى اجتيازهم للاختبارات ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا ٢٠٢٣.

نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا ٢٠٢٣

تنتظر جميع الطلاب في ليبيا التعرف على نتائجهم حيث انه سيتم الانتهاء من عمليات التصحيح قريبًا وسيتم الإعلان عن تاريخ إعلان النتيجة خلال ايام في شهر يوليو من خلال موقعها الإلكتروني لتسهيل حصول الطلاب على النتيجة ومنع الازدحام وتوفير الوقت والجهد.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية ليبيا ٢٠٢٣

يرغب الكثير الاستعلام عن النتائج ويتم الاستعلام عنها من خلال القيام بالآتي.

الدخول إلى موقع منظومة الامتحانات الليبية.

كتابة اسمه بالصيغة الثلاثية.

يقوم الطالب بإدخال رقم جلوس الطالب.

كتابة رقم القيد.

ننقر على زر بحث.

ستظهر النتائج خلال دقائق من النقر على زر بحث.

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أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن انه تم البداية في عملية تصحيح الاوراق بعد ان تم الانتهاء من الامتحانات وسيتم الإعلان عن تاريخ إعلان النتيجة الخاصة بهم خلال شهر يوليو عبر موقعها الإلكتروني وذلك لتسهيل الحصول على حقوقهم ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عن طريق استخدام رقم الجلوس وكتابته في المكان المخصص بالموقع ويتم الحرص من الوزارة على النظر لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور بالاضافة إلى ان النتائج ستعلن خلال ايام وان النتائج الاولية للتصحيح جاءت مبشرة للجميع.

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