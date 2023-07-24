رسميا nec.gov.ly رابط نتائج الثانوية العامة ليبيا 2023 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم في حكومة الائتلاف الوطني في ليبيا عن نتائج الثانوية العامة ليبيا 2023، ومن المقرر اعتمادها في جميع التخصصات، بما في ذلك العلمية والأدبية والدينية، وصدر بيانًا رسميًا عنها خلال الساعات القليلة الماضية يؤكد على عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء الأوائل في جميع التخصصات والفروع على مستوى الجمهورية الليبية، وأشار أيضًا إلى أن النتائج ستتم الإعلان عنها بشكل إلكتروني، وهذا ما سنوضحه عبر السطور التالية، بجانب خطوات الاستعلام عنها.

رابط نتائج الثانوية العامة ليبيا 2023

يتم الإعلان رسميًا عن نتائج الثانوية العامة في ليبيا 2023 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يوليو 2023، وكما أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات، أن نسبة النجاح لهذا العام الدراسي مبشرة للغاية ومرتفعة عن الأعوام السابقة وذلك وفقًا للمؤشرات النهائية لعملية التصحيح وتقييم الدرجات، وأكد أيضًا أن جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق قد اكتملت خلال الأيام الماضية، وفي الوقت الحالي، يتم إعداد القوائم النهائية لأسماء الناجحين، التي سيتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة ليبيا 2023

يمكن الطلاب اتباع الخطوات التالية للحصول على نتائج الشهادة الثانوية 2023 ليبيا..

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا .

. ابحث عن رابط نتائج هذه المرحلة.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك للاستعلام عن نتيجتك.

اكتب رقم القيد التابع لك.

انقر على عرض النتيجة.

وستظهر النتيجة على الشاشة مباشرة ويمكنك طباعتها للحفظ والاحتفاظ بها.

هذه الخطوات ستمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بسرعة وسهولة بمجرد اعتمادها من قبل الجهات المختصة، ومن المهم أن يحرص الطلاب على التحقق من البيانات بدقة قبل الاستعلام عن النتائج لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة، والجدير بالذكر أن امتحانات هذه المرحلة قد بدأت يوم الخميس الموافق 8-6-2023 بامتحان مادة التعبير وانتهت جميع امتحانات جميع التخصصات يوم الاثنين الموافق 26-6-2023 بامتحان مادة الأحياء لطلاب القسم العلمي