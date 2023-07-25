وزارة التربية الليبية صدرت هُنا نتيجة الثانوية العامة ليبيا ٢٠٢٣ برقم المقعد الان (علمي – ادبي) موقع moe.gov.ly

يعد من ضمن اكثر الموضوعات بحثًا هو التعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 حيث انه يتم التعرف عليها بشكل الكتروني لتوفير الوقت ولتسهيل الحصول على النتائج ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا ٢٠٢٣ .

نتيجة الثانوية العامة ليبيا ٢٠٢٣

صرحت وزارة التربية والتعليم في ليبيا عن انه قد اقتراب موعد نتيجة الثانوية العامة ليبيا وسيتم اعتماد واعلان نتيجة الثانوية العامة ليبيا ٢٠٢٣ بكافة الاقسام يوم الثلاثاء المقبل الخامس والعشرون من شهر يوليو واتاحت الوزارة رابط للاستعلام عن النتيجة في ليبيا ويتم اعتمادها رسميًا عبر الموقع باستخدام رقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

هناك عدد من خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة ليبيا ٢٠٢٣ والتي من بينها الاتي.

قم بالدخول إلى موقع وزارة التعليم الليبية.

كتابة اسمه بالصيغة الثلاثية للحصول على نتيجة الثانوية العامة.

إدخال رقم جلوس الطالب للحصول على نتيجة الثانوية العامة ليبيا ٢٠٢٣ .

يقوم الطالب بكتابة رقم القيد.

ستظهر نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا ٢٠٢٣ بكل التفاصيل.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا ٢٠٢٣

بسبب تزياد البحث للتعرف على النتيجة منذ ان تم الانتهاء من الامتحانات قد جاءت الوزارة بتصريح عن موعد اعلان نتائج الشهادة الثانوية والتي اوضحت به انه سيتم اعتماد واعلان النتائج بأقسامها العلمي والادبي والديني وستقام يوم الثلاثاء المقبل 25 يوليو ٢٠٢٣ م وأعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أن عمليات التصحيح ستنتهي منها خلال ساعات وستعلن النتيجة عبر الدخول على الموقع الرسمي للوزارة يوم السابع والعشرين من شهر يوليو.