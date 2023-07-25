ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وباريس سان جيرمان اليوم 25 يوليو 2023 وديات الاندية

ينتظر الكثير من جماهير التعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان والنصر، حيث انها تعتبر مباراة من العيار الثقيل وتحدث منافسة قوي بينهم الفريقين، فقد فاز فريق باريس سان جيرمان بالنصر بهدفين بدون رد على فريق لوهافري ومن خلال مقالنا سنتعرف على مباراة النصر وباريس سان جيرمان.

موعد مباراة النصر وباريس سان جيرمان

يتم اقامة المباراة في استاد يانمار باليابان وستقام بين الفريقين فريق باريس سان جيرمان أمام خصمه فريق النصر السعودي وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023 وسوف تدا في تمام الساعة الـ 1:20 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية سوف يتم نقل المباراة التي ستقام بين باريس سان جيرمان والنصر عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

تردد قناة beIN Sports HD 1 نايل سات

يمكننا من مشاهدة والاستمتاع بمباراة النصر وباريس سان جيرمان ويتم من خلال الاتي.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN Sports HD 2 نايل سات

يمكننا من التعرف على التردد الخاص بالقناة الناقلة لمباريات النصر الودية.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beIN Sports HD 1 سهيل سات

يمكننا من مشاهدة المباراة بين النصر وباريس سان جيرمان ويتم من خلال البيانات الاتية.

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN Sports HD 2 سهيل سات

ويمكن للجميع ضبط تردد قناة بي ان سبورت ومتابعة اللقاء بدون تشويش الان من خلال الرموز التالية .