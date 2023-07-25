هنا umbrella رابط منصة مظلتي|| اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 بالرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023، خلال تصريحات رسمية أعلنت وزارة العمل العراقية عن اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 عبر منصة مظلتي الالكترونية بعدما تم الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة، وأوضحت الوزارة أن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة العراق ستظهر على هيئة ثلاثة دفعات ليتمكن كل مواطن من الحصول على مستحقاته المالية، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 اونلاين.

اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023

وقد تم الاعلان عن اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 عبر الصفحة الرسمية لوزارة العمل العراقية على “فيس بوك” خلال الساعات الماضية ليتزايد البحث حول اسماء المشمولين بالوجبة الرابعة 2023 من برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يستفيد منه الالاف من المواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد المساعدات المالية التي تقدمها وزارة العمل الشؤون الاجتماعية العراقية للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل لحمايتهم من موجة ارتفاع الاسعار وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي يعاني منه البلاد، واليكم كيفية تحميل والاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة الرابعة 2023 PDF:

قم بزيارة منصة مظلتي.

قم بالدخول على اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023.

قم بادخال البيانات المطلوبة لاتمام الاستعلام.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية كاملة.

اضغط على كلمة تحميل.

خلال دقائق سيتم تحميل الكشوف على جهازك.

قم بفتح الكشوف وابحث عن اسمك.

كشوف اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023

ويمكنك الآن معرفة اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 من خلال اتباع الخطوات السابق ذكرها لتتمكن من مدى استحقاقك للدعم المالي المقدم من الوزارة لمن تنطبق عليه تلك الشروط:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون لا يمتلك أي أصول ولا أملاك.

تقديم كافة الاوراق الثبوتية حال طلبها منه.

مسجل على قاعدة بيانات الوزارة.

يمكنك الاستعلام فورا عن اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك عبر موقع مظلتي من خلال ادخال البيانات المطلوبة، حيث من المقرر أن يتم صرف الدعم المالي للمستحقين قريبا في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد.

قامت وزارة العنل العراقية خلال الساعات الماضية بالاعلان عن اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 عبر منصة مظلتي الرسمية، ويمكن لكافة المتقدمين للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن مدى استحقاقهم وموقفهم من الدعم المالي الكترونيا.