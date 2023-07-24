“الأباتشي يعلق فـــضيحة القرن”… كارثة كروية واعتراضات بالجملة على عقوبة حسين الشحات بعد ما ضرب الشيبي بالقلم

حقيقة عقوبة حسين الشحات هل تكون خيالية يعتبر النادي الأهلي من أكثر الأندية التي تمتلك شعبية كبيرة كما يشجعه الملايين من الأشخاص حول العالم نظراً لوجود أفضل اللاعبين به، وسنتعرف عن حقيقة عقوبة حسين الشحات هل تكون خيالية أم أن هذا الخبر ليس حقيقي بجانب توضيح سبب العقوبة، وما هي الأسباب التي أدت إلى حدوث المشكلة من البداية تابعوا معنا لتتعرفوا على باقي التفاصيل.

حقيقة عقوبة حسين الشحات هل تكون خيالية

يعد حسين الشحات من أكثر اللاعبين المميزين داخل فريق النادي الأهلي كما أن الخبر الذي تم إعلانه عن تعرض حسين الشحات إلى العقوبة فهو غير مؤكد فهدف الفريق هو التركيز على المباريات القادمة، وليس معاقبة اللاعبين، وكان سبب غضب هذا اللاعب أنه تم تغييره بلاعب آخر لكن هذا لا يكون سبب للتتذمر أو حتى الغضب حيث يتم تغييره دائماً دون وجود أو ظهور أي إنفعال منه، ولم تظهر الكاميرات أي إشارة أو غضب ناحية شخص معين في الفريق أو حتى المدربين بل كان يشير تجاه المرمى بالإضافة إلى الغضب الشديد الذي كان يظهر على وجه علاوة على ذلك كان يتحدث بكلمات غير مفهومة تدل على إنفعاله، وغضبه الشديد كان هذا في مباراة بين النادي الأهلي، والمغربي في الدوري النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا العام.

هل تم توقيع العقوبة فعلاً على اللاعب حسين الشحات

لم يصدر النادي الأهلي أي خبر بتوقيع العقوبة بل يعطي النادي كل تركيزه إلى المباريات القادمة هي مباراة في الدار البيضاء هي تعد مباراة الإياب لذلك يجب على النادي الأهلي التركيز بها جيداً هذا ما حدث حيث قام اللاعب حسين الشحات بصنع هدفين مميزين في المباراة لهذا فهو يعتبر من أفضل اللاعبين داخل النادي كذلك تم تلقيبه بأفضل لاعب في هذه المباراة.

ما الذي يحتاجه النادي الأهلي من مباراة الإياب

سيكون على النادي الأهلي في هذه المباراة الاختيار من بين أمرين هو التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي، وسيفوز النادي الأهلي في هذه المباراة بأي خسارة حتى إن كانت بفارق هدف واحد لكن تم تحقيق النصر للنادي الآخر بنتيجة هدف لفريق الوداد، ولا شئ للنادي الأهلي وعلق الأباتشي على عقوبة حسين الشحات بأنها فضيحة القرن.