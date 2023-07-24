خطوات الدخول على رابط فحص التصاريح بالالوان بفلسطين .. مباشرة من هنــا 2023

قامت وزارة العمل بفلسطين، بالإعلان عن توفير رابط فحص التصاريح بالالوان ، إذ أنه يقوم بالتوفير لمالك العمل الخاص، الإدارة الخاصة بالمشاريع المتعلقة بهم، بشكل إلكتروني، كذلك أنه يكون المتحكم عن الدخل المتعلق بالأشخاص العاملين، وأيضًا الموعد المتعلق بنزوله، بجانب الزيادات المقررة، وأيضًا المواعيد التي تخص الإجازة، بجانب المدة الخاصة بها.

رابط فحص التصاريح بالالوان

تستطيع من خلال رابط فحص التصاريح بالالوان ، أن تستعلم عن تلك التصاريح، بالدخول على هذا الرابط، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الموقع الرسمي لوزارة العمل، من خلال النقر على هذا الرابط.

ثانيًا: الضغط على زر “التصاريح الجديدة”، الظاهر أمامك مباشرًة.

ثالثًا: كتابة رقم الهوية الوطنية، بشكل صحيح في المكان المخصص له.

رابعًا: حدد المحافظة التي تكون تابعًا لها.

خامسًا: كتابة الرقم السري المرسل لهاتفك.

سادسًا: النقر على زر “تسجيل الدخول”.

سابعًا: انتقاء اللون المتعلق بالعمل.

في النهاية، سيتم عرض اليوم الملائم للطلب الخاص بك.

ألوان تصاريح العمل في فلسطين

فيما يلي تفاصيل ألوان تصاريح العمل بفلسطين: