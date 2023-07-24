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خطوات الدخول على رابط فحص التصاريح بالالوان بفلسطين .. مباشرة من هنــا 2023
قامت وزارة العمل بفلسطين، بالإعلان عن توفير رابط فحص التصاريح بالالوان ، إذ أنه يقوم بالتوفير لمالك العمل الخاص، الإدارة الخاصة بالمشاريع المتعلقة بهم، بشكل إلكتروني، كذلك أنه يكون المتحكم عن الدخل المتعلق بالأشخاص العاملين، وأيضًا الموعد المتعلق بنزوله، بجانب الزيادات المقررة، وأيضًا المواعيد التي تخص الإجازة، بجانب المدة الخاصة بها.
رابط فحص التصاريح بالالوان
تستطيع من خلال رابط فحص التصاريح بالالوان ، أن تستعلم عن تلك التصاريح، بالدخول على هذا الرابط، ومن ثم اتباع الخطوات التالية:
- أولًا: الموقع الرسمي لوزارة العمل، من خلال النقر على هذا الرابط.
- ثانيًا: الضغط على زر “التصاريح الجديدة”، الظاهر أمامك مباشرًة.
- ثالثًا: كتابة رقم الهوية الوطنية، بشكل صحيح في المكان المخصص له.
- رابعًا: حدد المحافظة التي تكون تابعًا لها.
- خامسًا: كتابة الرقم السري المرسل لهاتفك.
- سادسًا: النقر على زر “تسجيل الدخول”.
- سابعًا: انتقاء اللون المتعلق بالعمل.
- في النهاية، سيتم عرض اليوم الملائم للطلب الخاص بك.
ألوان تصاريح العمل في فلسطين
فيما يلي تفاصيل ألوان تصاريح العمل بفلسطين:
- اللون الأصفر: يبين ان اسم المترشح سيكون موجود بأول دفعة مقبلة.
- اللون الأخضر: يعني أن اسم المترشح سيكون متواجدًا بالدفعة المقبلة على الفور.
- كذلك أن اللون الأسود: يدل على رفض الطلب المتعلق بالمتقدم.
- اللون الأحمر: يكون دال على أنه يوجد وقت كبير لكي يجد المترشح الاسم الخاص به بالدفعات المقبلة.
- هذا بجانب أن اللون البرتقال: معناه أنه يوجد بعض من الوقت، لكي يتم عرض الاسم الخاص بالمتقدم بالدفعات المقبلة.