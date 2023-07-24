منظومة الامتحانات وزارة التعليم الليبية رابط نتائج شهادة الثانوية ليبيا 2023 “nec.gov.ly”

منظومة الامتحانات وزارة التعليم الليبية تعتبر نتائج الثانوية الليبية 2023 من أهم المواضيع التي تتداول الأحاديث عنها بعد انتهاء طلاب الثانوية من امتحانات الدور الأول وينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الثانوية الليبية استعدادا لتنسيق الكليات، و قد أكدت وزارة التربية والتعليم الليبية أن موعد ظهور النتائج سيكون في جميع محافظات ليبيا مرة واحدة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، والتي يتوقع ظهورها خلال الأيام القادمة.

منظومة الامتحانات وزارة التعليم الليبية

أصدرت وزارة التربية والتعليم الليبية بعض القرارات الهامة قبل الإعلان عن موعد ظهور نتائج الثانوية الدور الأول 2023 ومن أهم هذه القرارات أنها سوف تعلن الوزارة النتائج في نفس الوقت في جميع محافظات ليبيا، كما ستقوم الوزارة برفع النتائج في موقع موحد خاص بالوزارة وهو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بليبيا، وايضا ستقوم الوزارة بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء أوائل طلاب الشهادة الثانوية وتوضيح نسبة النجاح العامة، وسوف يتم تحديد موعد لإجراء امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات الدور الاول ، كما اتاحة خدمة جديدة وهي توفير النتائج بصيغة ال pdf تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور الحصول سريعا النتيجة.

الرابط الاستعلام على نتائج الثانوية الليبية 2023 الدور الأول

يمكن الحصول على نتائج الثانوية الليبية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الليبية وهو الموقع الرسمي الخاص بالنتائج من خلال زيارة الرابط التالي:http://moe.gov.ly.

كيفية الاستعلام على نتائج الثانوية الدور الأول في ليبيا

يمكن الآن للطلاب وأولياء الامور الاستعلام عن نتائج الثانوية الليبية باتباع هذه الخطوات البسيطة التالية؛ قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الليبية، وبعد ذلك اضغط على الرابط الإلكتروني التابع لمنظومة الامتحانات الليبية، بعد ذلك قم بتحديد نتائج الثانوية العامة، ثم قم باختيار اسم المحافظة التي تتبعها والتي قمت بأداء الامتحانات بها ، وبعد ذلك اكتب رقم جلوسك في المكان الخاص بها، ثم اضغط على زر الإستعلام لتظهر النتائج النهائية، ومن ثم قم بتحميل صفحة النتائج بصيغة pdf للوصول إلى النتيجة سريعا.