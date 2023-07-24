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“من هنــا” رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء 2023 في ليبيا وشروطها الأساسية
رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء 2023، زادت معدلات البحث على جوجل من خلال المواطنين في ليبيا وذلك لمعرفة خطوات الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء وذلك لأنها تعتبر كن أفضل البرامج الحكومية التي تساهم في تحسين المعيشة ومواجهة الأعباء المالية التي يعاني منها الكثير من المواطنين في ليبيا وتعمل على مواجهة الغلاء وتلبية الاحتياجات للمواطنين.
رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء 2023
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية بتوفير رابط لسهولة الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية https://mch.gate.mosa.ly/
- ثم بعد ذلك تقوم بكتابة رقم القيد والرقم الوطني الخاص بالأب.
- ثم تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
- ثم تقوم بالضغط على أيقونة استعلام لمعرفة حالة القبول أو الرفض.
- وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة التسجيل.
شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء 2023
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على منحة الزوجة والأبناء ومن أهم هذه الشروط كالآتي:
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم للمنحة متزوج ولديه أسرة وأطفال.
- يشترط أن يكون المواطن يعمل في وظيفة محدودة الدخل وتستوفي الشروط المالية للحصول على المنحة.
- يجب أن يكون الشخص المتقدم تم تسجيله في البرنامج المعتمد للحصول على المنحة.
- يشترط تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتأكيد على الحالة الزوجية وقيمة الدخل الشهري والأطفال المعتمدين.
- يجب معرفة كافة المعلومات الضرورية للدخل والحالة الزوجية والأطفال للحصول على هذه المنحة بسهولة.