“من هنــا” رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء 2023 في ليبيا وشروطها الأساسية

رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء 2023، زادت معدلات البحث على جوجل من خلال المواطنين في ليبيا وذلك لمعرفة خطوات الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء وذلك لأنها تعتبر كن أفضل البرامج الحكومية التي تساهم في تحسين المعيشة ومواجهة الأعباء المالية التي يعاني منها الكثير من المواطنين في ليبيا وتعمل على مواجهة الغلاء وتلبية الاحتياجات للمواطنين.

رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والابناء 2023

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية بتوفير رابط لسهولة الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية https://mch.gate.mosa.ly/

ثم بعد ذلك تقوم بكتابة رقم القيد والرقم الوطني الخاص بالأب.

ثم تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة استعلام لمعرفة حالة القبول أو الرفض.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة التسجيل.

شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء 2023

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على منحة الزوجة والأبناء ومن أهم هذه الشروط كالآتي: