ايوة “كنا هنفرح بس يا فرحة ما تمت” وقف صرف معاشات أغسطس القادم لتلك الفئات!!

وقف صرف زيادة المعاشات لتلك الفئات يتم توزيع معاشات التقاعد في بداية كل شهر وعند نزول راتب المعاشات لشهر أغسطس سيبدأ توزيعه في أول أسبوع من الشهر من خلال منافذ التوزيع الموجودة في جميع المحافظات، وفي هذا الإطار جاءت بعض الأخبار لأصحاب المعاشات حيث أشارت وزارة التضامن الاجتماعي عن وقف صرف المعاشات لبعض المواطنين في حالات حددتها الوزارة وذلك في شهر أغسطس القادم بحيث تتوقف الزيادات والمعاش الخاص بهم منذ ذلك الشهر.

وقف بعض معاشات الشهر القادم

هناك بعض الفئات سيتم وقف المعاش الخاص بهم في شهر أغسطس وذلك طبقا لما أوضحه قانون المعاشات والتأمينات الجديد في المادة 105 والتي أشارت أن تلك الفئات سيمنع صرف معاشاتها على الفور وذلك في الحالات التالية:

يتم وقف المعاش إذا توفي الشخص المستفيد منه، كما يتوقف عند زواج المرأة الأرملة أو الأرمل أو الأخت أو البنت من المستفيدين من المعاش، ويتوقف عند بلوغ الأخ أو الابن عمر 21 سنة إلا إذا كان هذا الشخص لديه عجز ولا يستطيع كسب المال، أو إذا كان طالباً وليس لديه عمل بعد، أو من حصل على مؤهل نهائي قبل التحاقه بالعمل.

كما يتوقف في حالة بلوغ أي من الأبناء سن 26 عاماً حتى إذا كان لازال في فترة الدراسة، أو إذا تم شفاء الشخص من العجز الطبي، وأخيرا يتوقف المعاش إذا التحق الشخص المستفيد من المعاش بوظيفة حكومية، كل هذه الحالات يتم مراجعتها لوقف المعاش الخاص بها وذلك بدءاً من شهر أغسطس القادم.

تعليمات من وزارة التضامن

أعلنت وزارة التضامن أن صرف المعاش للشهر الجديد سيبدأ في أول أغسطس ويكون الصرف في جميع منافذ الجمهورية، وهذا المعاش من ضمن المدفوعات الجديدة في شهرها الخامس على التوالي، ومن المقرر أن يكون هناك زيادة بدءاً من الشعر القادم قيمتها 15%، كما أوضحت الوزارة أن الزيادات الجديدة التي كانت بمبلغ قدره من 175 حتى 1635 جنيهاً قد وصلت إلى المواطنين بالفعل في شهر إبريل الماضي بعدما أعلن عنها رئيس الجمهورية لمواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد أثناء الحرب الروسية الأوكرانية.

تحديث اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرون من شهر يوليو حيث يبحث العديد من المواطنين في كل مكان في شوارع وأنحاء جمهورية مصر العربية من أصحاب المعاشات، عن الفئات التي سوف ينزل لها معاشات في شهر أغسطس المقبل وشهر يوليو الحالي، بالإضافة إلى الفئات التي لن ينزل لها المعاش، وهي التي وضحناها للجميع في أعلى المقالة.