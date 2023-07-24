موعد صرف معاشات أغسطس بقيمة الزيادة الأخيرة

لم يتبق سوى أيام قليلة على موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، حيث إن الكثير في الوقت الحالي من أصحاب المعاشات يبحثون بشكل مستمر عن مواعيد الصرف لهذا الشهر مع وجود الزيادة الأخيرة التي تم صدورها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جاءت من أجل تخفيف العبء الاقتصادي الذي يمر به العديد من دول العالم، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية كافة التفاصيل التي يمر بها الجميع.

معاشات شهر أغسطس 2023

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، بالزيادة الأخيرة جاءت على النحو التالي:-

يتم صرف معاشات الفئة التي تحصل على معاش 1000 جنيه فأكثر يومي 1 و2 أغسطس 2023.

بينما يكون صرف معاشات الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه يومي 3 و4 أغسطس 2023.

فضلاً عن أن معاش الفئة التي تحصل على أكثر من 3000 جنيه يومي 3 و4 أغسطس 2023.

تشمل هذه المعاشات الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها بقرار رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لجميع أصحاب المعاشات، إضافة إلى أن الزيادة وصلت إلى 15% لجميع المشتركين في نظام التأمينات.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن معاشات أغسطس 2023 وفقًا لما يلي:-