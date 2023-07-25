هُنا.. نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 بالاسم ورقم الجلوس | رابط وزارة التربية والتعليم الليبية natija.moel.ly

نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 بالاسم ورقم الجلوس، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء أمور الطلاب عن رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا الاتي أصبحت متاحة أمام الجميع على الرباط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم الليبية التي أكدت خلال الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه تم الإنتهاء من تصحيح اوراق الإجابة في جميع الكنترولات، ومن خلال موقع البديل سوف نتعرف سوياً على نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 بالاسم ورقم الجلوس .

نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

حيث صرح الدكتور”محمد عماري زايد” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم الليبي أن الوزارة انتهت من رفع نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت ، وأشار “عماري” خلال حوار له على قناة ليبيا التعليمية أن الوزارة كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المدارس، وأشار إلى أن نسب النجاح الثانوية العامة ليبيا تزيد عن العام الماضي، وأشار على حرص الوزارة بمستوى الطلاب مشيداً بالدور التي قدمته الوزارة منذ بداية العام الجاري ومساعدة الطلاب بالمراجعات النهائية والفيديوهات المصورة التي حرصت الوزارة على عرضها على قناة ليبيا التعليمية والموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

عدد الطلاب في داخل وخارج القطر الليبي يبلغ 123491 طالب وطالبة أدوا الامتحانات في 848 لجنة أمتحانية، عدد الطلاب في خارج ليبيَا يبلغ 1798 طالبا، متوزعين على 34 دولة امتحنوا في 64 مدرسة في تلك الدول، وقد خصصت الوزارة، عدد 2372 مراقب و 20 ألف و793 ملاحظ و884 مرشد نفسي. كما خصصت الوزارة عدد 131 مشرف فئات و3536 فرد حراسة و145 فرد خِدْمَات لخدمة الامتحانات والطلاب.

رابط استعلام نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

كما أكد “عماري” على أن الطالب يمكنه الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور ، وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 .