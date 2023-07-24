الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2023 برقم القيد وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية عن موعد اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2022-2023، وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها ونُشِرَ على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن مراسم اعتماد وإعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني ستقام يوم الثلاثاء غداً، الموافق 25 يوليو 2023، هذا الإعلان يأتي لإعلام الطلاب وأولياء الأمور بالتاريخ المحدد لإعلان النتائج، وهو يمثل لحظة مهمة في حياة الطلاب ومسيرتهم الأكاديمية، يُتوقع أن تكون هذه المناسبة فرصة مميزة للطلاب للاحتفال بنجاحهم والاطمئنان على نتائجهم بعد انتظار طويل منذ إجراء الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2023 ليبيا

وزارة التربية والتعليم الليبية أكدت أن عمليات التصحيح ستتم قريبًا وتحديدًا للشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2022-2023، وتم الكشف أيضًا عن موعد إعلان نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الدور الأول خلال الساعات القادمة.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2023

الدخول إلى موقع وزارة التعليم الليبية ( نتائج الشهادة الثانوية ليبيا ).

كتابة اسم الطالب بالصيغة الثلاثية.

إدخال رقم جلوس الطالب.

يقوم الطالب بكتابة رقم القيد.

اعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عن موعد اعتماد وإعلان نتائج الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022-2023، وقد أكدت الوزارة في بيان صادر عنها ونُشِرَ على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن مراسم اعتماد وإعلان نتائج شهادة اتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني ستُقام في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يوليو 2023.

هذا الإعلان يُمثِّل خبرًا هامًّا للطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون بفارغ الصبر نتائج الامتحانات، وسيكون ذلك اليوم لحظة مميزة وفرحة للطلاب الناجحين، وستمكنهم النتائج من التخطيط لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.