تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2023 .. ثبته الآن

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك التي تعد واحدة من بين القنوات المتميزة للغايةوالتي يعشق مشاهدتها الكبار والصغار، من أجل التعرف على العديد من المعلومات المثيرة حول عالم الحيوان، لذلك يزداد البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات وكيفية ضبط التردد عبر أجهزة التلفاز وهذا ما سوف نوضحه لك بالخطوات من خلال هذا المقال.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

قناة ناشيونال جيوغرافيك هي واحدة من القنوات التابعة إلى دولة الإمارات ويقع مقر القناة الرسمي داخل أبو ظبي، تهتم القناة بكل ما يتعلق بالحياة البرية والبحرية وعالم الحيوان بصورة عامة، هذا بالإضافة إلى شرح طرق تكيف الكائنات الحية وكيفية التعامل وغيرها من المعلومات المثيرة التي يتم تقديمها من خلال فقرات القناة المختلفة.

تردد قناة AD Nat Geo نايل سات

يمكنك ضبط تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال هذا التردد:

التردد: 11411 ميجا هرتز.

الاستقطاب: أفقي.

التعديل DVB-S2: 8 PSK.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ = تلقائي أو 3/4.

أما إذا واجهت مشكلة في ضبط هذا التردد والذي قد لا يعمل على بعض أنواع الريسيفر يمكنك تجربة التردد الآتي:

التردد 11526.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة National Geographic على التلفاز