هناارابط نتيجة الثانوية العامة في ليبيا 2023 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الائتلاف الوطني في ليبيا رسمياً عن موعد اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الأول 2023 بجميع الأفرع والتخصصات “علمي وأدبي وديني” ، وأكدت الوزارة أن الإعلان سيكون إلكترونياً، وستعلن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة ، وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم في ليبيا إعلان أسماء الأوائل في جميع التخصصات والشعب على مستوى الجمهورية الليبية ، يتمنى الجميع التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في نتائجهم، ونتمنى لهم مستقبلًا مشرقًا وناجحًا

نتيجة الثانوية العامة في ليبيا 2023

تؤكد وزارة التربية والتعليم في ليبيا أن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول لعام 2023 سوف يتم الإعلان عنها رسمياً يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يوليو 2023. وأوضح وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، أن نسبة النجاح في هذا العام الدراسي مبشرة للغاية وتعد أعلى من الأعوام السابقة، وذلك بناءً على المؤشرات النهائية لعملية التصحيح وتقدير الدرجات ، وأضاف وزير التربية الليبية أن جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق قد انتهت في الأيام الماضية، ويتم حالياً إعداد الكشوف النهائية بأسماء الناجحين ليتم اعتمادها من قبله ، يتمنى الجميع التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في نتائجهم، ونتمنى لهم مستقبلًا مشرقًا وناجحًا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في ليبيا

تم إنهاء جميع امتحانات الشهادة الثانوية العامة للدور الأول في ليبيا لعام 2023، حيث بدأت الامتحانات في 8 يونيو 2023 بمادة التعبير وانتهت في 26 يونيو 2023 بمادة الأحياء لطلاب القسم العلمي ، وبمجرد اعتماد النتائج، يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية الإلكتروني. ويمكن الاطلاع على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية: –

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية على الإنترنت من هناا

– إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص.

– إدخال رقم القيد.

– الضغط على مربع “عرض الدرجات”.