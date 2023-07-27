أخبار التعليم
صدرت أخيراً درجات نتائج الصف التاسع حسب الاسم محافظة الحسكة 2023
يمكن للطلاب في محافظة الحسكة الاستعلام عن درجات نتائج الصف التاسع حسب الاسم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية. وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.
- النقر على أيقونة “نتائج الامتحانات”.
- اختيار “نتائج الصف التاسع”.
- إدخال الاسم ورقم الجلوس.
- الضغط على زر “عرض النتيجة”.
ستظهر بعد ذلك للطالب درجة كل مادة في الامتحان.
رسميًا.. متى يمكن تنزيل نتائج التاسع في سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب على وزارة التربية السورية؟
يمكن للطلاب أيضًا الاستعلام عن درجات نتائج الصف التاسع حسب الاسم من خلال تطبيق “وزارة التربية والتعليم السورية”. وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- تحميل تطبيق وزارة التربية السورية من متجر التطبيقات أو جوجل بلاي.
- فتح التطبيق والتسجيل باستخدام رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.
- النقر على أيقونة “نتائج الامتحانات”.
- اختيار “نتائج الصف التاسع”.
- إدخال الاسم ورقم الجلوس.
- الضغط على زر “عرض النتيجة”.
ستظهر بعد ذلك للطالب درجة كل مادة في الامتحان.
يُشار إلى أن نتائج الصف التاسع في محافظة الحسكة ستعلن في غضون الأيام القادمة.