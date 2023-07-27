ظهرت على موقعنا.. كشوفات نتائج الصف التاسع حماة حسب المدرسة moed gov sy

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن صدور نتائج نتائج الصف التاسع حماة حسب المدرسة moed gov sy حيث من المقرر أن تُعلن النتائج يوم الخميس الموافق 27 يوليو في تمام الساعة الثامنة صباحاً. وستتاح خدمة الاستعلام عن نتائج التاسع عبر عدة مواقع منها وزارة التربية السورية، وعلوم للجميع، وسوريانا التعليمية.

رابط نتائج الصف التاسع حماة حسب المدرسة moed gov sy

ستتاح للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتائج التاسع حماة moed gov sy باستخدام رقم الاكتتاب الخاص بهم، بالإضافة إلى اسمهم والكنية واسم المدرسة والمحافظة والقطر التابعين لها. وبهذه الطريقة، سيتمكّن الطلاب وأولياء أمورهم من الاطلاع على نتائج شهادة التعليم الاساسي بسهولة.

موقع وزارة التربية السورية نتائج حماة حسب الاسم والكنية

لينك موقع وزارة التربية السورية رابط مباشر

نأمل من جميع الطلاب النجاح والتوفيق في نتائجهم، وأن تكون هذه النتائج بداية جيدة لمستقبل دراسي مشرق. حظاً موفقاً للجميع!