أخبار التعليم
رسميًا صدرت…. نتائج التاسع الرقا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب
سيتمكن الطلاب في محافظة الرقة السورية من الاستعلام عن نتائج التاسع الرقة حسب الاسم ورقم الاكتتاب من خلال موقع علوم للجميع وسوريانا التعليمية ووزارة التربية والتعليم السورية، حيث بدأ العد التنازلي وسيكون هذا اليوم موعدًا هامًا ومنتظرًا بفارغ الصبر للطلاب الذين شاركوا في هذه الامتحانات وعملوا جاهدين طوال العام الدراسي.
موقع نتائج التاسع الرقة 2023 عبر وزارة التربية السورية
- يجب في البداية الدخول على رابط وزارة التربية السورية moed.gov.sy أو موقع نتائج التاسع ٢٠٢٣ سوريانا التعليمية أو موقع علوم للجميع.
.
- من أعلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة “النتائج الامتحانية”.
- قم باختيار نتائج التاسع الرقة 2023 moed gov sy.
- اختيار محافظة الرقة.
- عليك الاختيار بين عام حسب الرقم أو شرعي حسب الرقم.
- قم بإدخال رقم الاكتتاب واختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم الضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”.
سوف يكون بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الاساسي الرقة بعد الثامنة صباحاً بإذن الله، حيث تم تحديد غداً الخميس الموافق 26 يوليو في تمام الثامنة صباحاً موعداً لصدور نتائج التاسع سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب.
كما يمكن تنزيل تطبيق وزارة التربية السورية للحصول على نتائج التاسع الرقة حسب الاسم ورقم الاكتتاب.
موقع البديل يتمنى لكم النجاح والتوفيق.