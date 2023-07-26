كيف تعرف نتائج التاسع ريف دمشق 2023 حسب رقم الاكتتاب

أعلنت وزارة التربية السورية عن أنه سيتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع) في ريف دمشق قريبا، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

نتائج التاسع ريف دمشق حسب رقم الاكتتاب

وقد أدلى أكثر من 45 ألف طالب وطالبة في ريف دمشق بامتحانات شهادة التعليم الأساسي في شهر يونيو الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة في أكثر من 200 لجنة امتحانية.

خطوات الاستعلام إلكترونيًا

ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم السورية اضغط على أيقونة “نتائج الامتحانات”. اختر الامتحان الذي تريد الاستعلام عن نتيجته. أدخل رقم الاكتتاب الخاص بك. اضغط على زر “عرض النتيجة”.

خطوات الاستعلام ورقياً

اذهب إلى المدرسة التي التحقت بها. اطلب من مسؤول المدرسة نتيجة الامتحان. أعطِ مسؤول المدرسة رقم الاكتتاب الخاص بك. سيعطيك مسؤول المدرسة نتيجة الامتحان.

ويمكن للطلاب الحصول على نتائج التاسع عن طريق إدخال رقم الاكتتاب الخاص بهم في موقع وزارة التربية السورية، أو عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 181.

وسيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم أيضًا من خلال المدارس التي التحقوا بها، حيث سيتم عرض النتائج على لوحات الإعلانات في المدارس.

وينتظر الطلاب في ريف دمشق بفارغ الصبر الإعلان عن نتائجهم، حيث يعلقون آمالًا كبيرة على هذه النتائج للالتحاق بالمدارس الثانوية.

من المتوقع أن تكون نسبة النجاح في نتائج الصف التاسع الاساسي في ريف دمشق مرتفعة هذا العام، حيث يتوقع أن يحقق الطلاب نتائج جيدة في جميع المواد.

وقد بذل الطلاب جهودًا كبيرة للاستعداد للامتحانات، وتلقوا الدعم من المعلمين والأهل. كما أن الظروف الجيدة التي أُجريت فيها الامتحانات، ساهمت في تحسين أداء الطلاب.

وأعربت وزارة التربية السورية عن ثقتها في أن الطلاب قد أدوا امتحانات شهادة التعليم الأساسي بشكل جيد، وأنهم سيحصلون على نتائج مشرفة.

جدول الاختبارات لامتحانات شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع) في ريف دمشق:

التاريخ المادة 10 يونيو 2023 اللغة العربية 11 يونيو 2023 الرياضيات 12 يونيو 2023 العلوم 13 يونيو 2023 الاجتماعيات 14 يونيو 2023 اللغة الانجليزية

وتتمنى وزارة التربية السورية لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.