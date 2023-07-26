كيف تعرف نتائج التاسع ريف دمشق 2023 حسب رقم الاكتتاب
أعلنت وزارة التربية السورية عن أنه سيتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع) في ريف دمشق قريبا، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
نتائج التاسع ريف دمشق حسب رقم الاكتتاب
وقد أدلى أكثر من 45 ألف طالب وطالبة في ريف دمشق بامتحانات شهادة التعليم الأساسي في شهر يونيو الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة في أكثر من 200 لجنة امتحانية.
خطوات الاستعلام إلكترونيًا
- ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم السورية.
- اضغط على أيقونة “نتائج الامتحانات”.
- اختر الامتحان الذي تريد الاستعلام عن نتيجته.
- أدخل رقم الاكتتاب الخاص بك.
- اضغط على زر “عرض النتيجة”.
خطوات الاستعلام ورقياً
- اذهب إلى المدرسة التي التحقت بها.
- اطلب من مسؤول المدرسة نتيجة الامتحان.
- أعطِ مسؤول المدرسة رقم الاكتتاب الخاص بك.
- سيعطيك مسؤول المدرسة نتيجة الامتحان.
ويمكن للطلاب الحصول على نتائج التاسع عن طريق إدخال رقم الاكتتاب الخاص بهم في موقع وزارة التربية السورية، أو عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 181.
هُنا والان… كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الاساسي سوريا والاعدادية الشرعية
وسيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم أيضًا من خلال المدارس التي التحقوا بها، حيث سيتم عرض النتائج على لوحات الإعلانات في المدارس.
وينتظر الطلاب في ريف دمشق بفارغ الصبر الإعلان عن نتائجهم، حيث يعلقون آمالًا كبيرة على هذه النتائج للالتحاق بالمدارس الثانوية.
من المتوقع أن تكون نسبة النجاح في نتائج الصف التاسع الاساسي في ريف دمشق مرتفعة هذا العام، حيث يتوقع أن يحقق الطلاب نتائج جيدة في جميع المواد.
وقد بذل الطلاب جهودًا كبيرة للاستعداد للامتحانات، وتلقوا الدعم من المعلمين والأهل. كما أن الظروف الجيدة التي أُجريت فيها الامتحانات، ساهمت في تحسين أداء الطلاب.
وأعربت وزارة التربية السورية عن ثقتها في أن الطلاب قد أدوا امتحانات شهادة التعليم الأساسي بشكل جيد، وأنهم سيحصلون على نتائج مشرفة.
علوم للجميع: صدرت نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب
جدول الاختبارات لامتحانات شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع) في ريف دمشق:
|التاريخ
|المادة
|10 يونيو 2023
|اللغة العربية
|11 يونيو 2023
|الرياضيات
|12 يونيو 2023
|العلوم
|13 يونيو 2023
|الاجتماعيات
|14 يونيو 2023
|اللغة الانجليزية
وتتمنى وزارة التربية السورية لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.