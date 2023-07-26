مبروك لطلاب الشهادة الاساسية…. نتائج التاسع طرطوس 2023 بالاسم فقط صدرت الان!

سوف يكون بمقدور الطلاب والطالبات في محافظة طرطوس السورية من الاستعلام عن نتائج التاسع طرطوس حسب الاسم ورقم الاكتتاب من خلال موقع علوم للجميع وسوريانا التعليمية ووزارة التربية والتعليم السورية.

فيما بدأ العد التنازلي وسيكون هذا اليوم موعدًا هامًا ومنتظرًا بفارغ الصبر للطلاب الذين شاركوا في الامتحانات وعملوا جاهدين طوال العام الدراسي.

موقع نتائج التاسع طرطوس 2023 عبر وزارة التربية السورية

اختيار محافظة طرطوس.

عليك الاختيار بين عام حسب الرقم أو شرعي حسب الرقم.

قم بإدخال رقم الاكتتاب واختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم الضغط على أيقونة “عرض النتائج”.

سوف يكون بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الاساسي طرطوس بعد الثامنة صباحاً بإذن الله، حيث تم تحديد غداً الخميس الموافق 26 يوليو في تمام الثامنة صباحاً موعداً لصدور نتائج التاسع سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب.

موقع البديل يتمنى لكم النجاح والتوفيق.