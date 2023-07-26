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مبروك لطلاب الشهادة الاساسية…. نتائج التاسع طرطوس 2023 بالاسم فقط صدرت الان!
سوف يكون بمقدور الطلاب والطالبات في محافظة طرطوس السورية من الاستعلام عن نتائج التاسع طرطوس حسب الاسم ورقم الاكتتاب من خلال موقع علوم للجميع وسوريانا التعليمية ووزارة التربية والتعليم السورية.
فيما بدأ العد التنازلي وسيكون هذا اليوم موعدًا هامًا ومنتظرًا بفارغ الصبر للطلاب الذين شاركوا في الامتحانات وعملوا جاهدين طوال العام الدراسي.
موقع نتائج التاسع طرطوس 2023 عبر وزارة التربية السورية
- يجب في البداية الدخول على رابط وزارة التربية السورية moed.gov.sy أو موقع نتائج التاسع ٢٠٢٣ سوريانا التعليمية أو موقع علوم للجميع.
- كما يمكن تنزيل تطبيق وزارة التربية السورية للحصول على نتائج التاسع طرطوس حسب الاسم ورقم الاكتتاب.
- من أعلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة “النتائج الامتحانية”.
- اختيار محافظة طرطوس.
- عليك الاختيار بين عام حسب الرقم أو شرعي حسب الرقم.
- قم بإدخال رقم الاكتتاب واختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم الضغط على أيقونة “عرض النتائج”.
موقع البديل يتمنى لكم النجاح والتوفيق.