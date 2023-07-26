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الان صدرت: نتائج الصف التاسع 2023 محافظة القنيطرة على موقع وزارة التربية السورية للنتائج الامتحانية
سوف يكون بمقدور الطلاب والطالبات في محافظة القنيطرة السورية من الاستعلام عن نتائج التاسع القنيطرة 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب من خلال موقع علوم للجميع وسوريانا التعليمية ووزارة التربية والتعليم السورية.
برقم الاكتتاب فقط ✅ صدرت نتائج التاسع دمشق 2023 شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لكافة الطلاب
رابط نتائج الصف التاسع 2023 محافظة القنيطرة
فيما بدأ العد التنازلي وسيكون هذا اليوم موعدًا هامًا ومنتظرًا بفارغ الصبر للطلاب الذين شاركوا في الامتحانات وعملوا جاهدين طوال العام الدراسي.
موقع نتائج التاسع القنيطرة 2023 عبر وزارة التربية السورية
- يجب في البداية الدخول على رابط وزارة التربية السورية moed.gov.sy أو موقع نتائج التاسع ٢٠٢٣ سوريانا التعليمية أو موقع علوم للجميع.
- كما يمكن تنزيل تطبيق وزارة التربية السورية للحصول على نتائج التاسع القنيطرة حسب الاسم ورقم الاكتتاب.
- من أعلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة “النتائج الامتحانية”.
- اختيار محافظة القنيطرة.
- عليك الاختيار بين عام حسب الرقم أو شرعي حسب الرقم.
- قم بإدخال رقم الاكتتاب واختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم الضغط على أيقونة “عرض النتائج”.
موقع البديل يتمنّى لكم النجاح والتوفيق في نتائج الصف التاسع 2023 محافظة القنيطرة.