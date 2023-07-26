الان صدرت: نتائج الصف التاسع 2023 محافظة القنيطرة على موقع وزارة التربية السورية للنتائج الامتحانية

سوف يكون بمقدور الطلاب والطالبات في محافظة القنيطرة السورية من الاستعلام عن نتائج التاسع القنيطرة 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب من خلال موقع علوم للجميع وسوريانا التعليمية ووزارة التربية والتعليم السورية.

رابط نتائج الصف التاسع 2023 محافظة القنيطرة

فيما بدأ العد التنازلي وسيكون هذا اليوم موعدًا هامًا ومنتظرًا بفارغ الصبر للطلاب الذين شاركوا في الامتحانات وعملوا جاهدين طوال العام الدراسي.

موقع نتائج التاسع القنيطرة 2023 عبر وزارة التربية السورية

اختيار محافظة القنيطرة.

عليك الاختيار بين عام حسب الرقم أو شرعي حسب الرقم.

قم بإدخال رقم الاكتتاب واختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم الضغط على أيقونة “عرض النتائج”.

سوف يكون بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الاساسي القنيطرة بعد الثامنة صباحاً بإذن الله، حيث تم تحديد غداً الخميس الموافق 26 يوليو في تمام الثامنة صباحاً موعداً لصدور نتائج التاسع القنيطرة حسب الاسم ورقم الاكتتاب.

موقع البديل يتمنّى لكم النجاح والتوفيق في نتائج الصف التاسع 2023 محافظة القنيطرة.