موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة علي شاهد vip

إستطاع مسلسل سفاح الجيزة ان يكون محطة انظار الجميع وذلك قب عرض منصة “شاهد” الرقمية الاعلان الرسمي الخاص بالمسلسل وإستطاع ان يتصدر مواقع التواصل بالفترة الاخيرة وجدير ان مسلسل “سفاح الجيزة”، حقيقي وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، وقامت الشركة المتنجة للعمل المصري بطرح البوسترات الخاصة بالمسلسل ونال اعجاب الملايين حول الوطن العربي وبات الجميع يتسأل حول موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة .

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة

يبدأ عرض مسلسل سفاح الجيزة في السادس والعشرون من شهر اغسطس وسوف يتم عرض حلقتين دفعة واحدة علي منصة شاهد وذلك في منتصف الليل ويشارك بالمسلسل نخبة من اقوي النجوم المصريين ابرزهم أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

قصة مسلسل سفاح الجيزة

ويتكون مسلسل سفاح الجيزة من 8 حلقات والمسلسل من اجراج هادي الباجوري وينتمي لأعمال الجريمة والاثارة والتشويق وإستطاع ان يخلق حالة منذ عرض الاعلان الخاص بالمسلسل وهو مستوحاة من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية “سفاح الجيزة” الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.