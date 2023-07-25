رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 www.imtihanat.com هذا رابط النتيجه انشالله بنجاح والتوفيق

رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023، منذ أن انتهي ماراثون الثانوية العامة في الجماهيرية الليبية بدأ الجميع في البحث عن رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023، ومن المعروف أن المرحلة الثانوية هي عنق الزجاجة وأساس وعامود العملية التعليمية في حياة كل طالب، فمن المعروف أن المجموع الذي يحصل عليه الطالب عقب انتهاء الثانوية العامة له أكبر تأثير في عملية التحاق الطالب بالكلية التي يريدها، والتي سيتحدد مجال عمله المستقبلي بناء على الدراسة بها.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023

حسبما أعلنت وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم في دولة ليبيا انتهت كل التفاصيل الخاصة بالإعلان عن النتائج عبر رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 الذي خصصته، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وأصدرت الوزارة بيانًا أوضحت فيه بأنه تجري الآن عملية رفع النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، على أن يتم إعلانها صباح باكر الثلاثاء الموافق 25/7/2023، ومن الجدير بالذكر أن عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات قد استغرقت حوالي شهرًا كاملًا منذ انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتي قد بدأت في الحادي عشر من شهر يونيو الماضي والتي قد تقدم لخوض امتحاناتها 123.491 طالبًا وطالبة على مستوى جمهورية ليبيا كلها.

natija.moel.ly رابط نتيجة الشهادة الثانوية 2023

بعد أن يتم رفع نتيجة الثانوية عبر رابط نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2023 الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية ليتمكن الجميع من الاستعلام عنها خلال الساعات المقبلة باستخدام الخطوات التالية:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية .

. أو من هنــا مباشرة.

مباشرة. ثم الدخول على قسم النتائج واختيار نتيجة الثانوية العامة 2023.

اختيار الشعبة التابع لها الطالب سواء العلمية أو الأدبية.