نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 | رابط موقع وزارة التربية والتعليم الليبية لاستخراج نتائج الشهادة الثانوية برقم الجلوس 2023 رسميا

تستعد وزارة التربية والتعليم الليبية للكشف عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023، وذلك بعدما تم اعتمادها بشكل رسمي في جميع الفروع (العلمي والأدبي) حيث أنهت الوزارة تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، ولهذا نشرت الوزارة في بيان رسمي لها تؤكد فيه على إعلان توقيت عقد المؤتمر الصحفي والذي سيعلن فيه موسى المقريف وزير التعليم احصائيات النجاح لهذه السنة الدراسية بالإضافة إلى أسماء الأوائل لكل شعبة، ونقدم اليكم من خلال هذا التقرير موعد صدور النتيجة.

موعد نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

أعلن أحمد مسعود مدير المركز الوطني للامتحانات الثانوية العامة أنه وفقا لمؤشرات التصحيح النهائية بأن نسب النجاح عالية هذا العام ولا داعي للتوتر بين الطلاب والأهالي، وأشار أن يوم الثلاثاء الموافق 25 من يوليو هو الموعد النهائي لظهور النتيجة بشكل رسمي فور اعتمادها بواسطة الوزير، كما أكمل أنها ستكون متاحة لكافة الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم، ويذكر أنه تم عقد الاختبارات في الفترة بين 8 حتى 26 من يونيو الماضي وسط أجواء مشددة داخل لجان الامتحان للحد من ظاهرة الغش في الاختبارات.

وتابع بأن الوزير شدد على جميع المصححين تحري الدقة في عمليات المراجعة حتى يحصل الطلاب على حقوقهم من الدرجات، وأكد على أن المركز الوطني قد أنهي بالفعل من التصحيح منذ أيام وجاري حاليا إعداد قوائم أسماء الطلاب الناجحين ورفعها على المواقع الالكترونية وسوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

طرح الطلاب الكثير من التساؤلات حول كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة ليبيا وذلك إذ تعد مفتاح العبور إلى بوابة الجامعة، ولذلك نقدم اليكم طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر الخطوات التالية: