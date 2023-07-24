نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2023 بالاسم حصريًا || نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023، مع انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق في الأيام الماضية، أكد وزير التربية الليبية أن الوزارة بصدد إعداد القوائم النهائية لأسماء الناجحين، تمهيدًا لاعتمادها من قبله قبل الإعلان الرسمي عن النتائج، تجربة مميزة عاشها طلاب وطالبات الثانوية العامة في ليبيا خلال الدور الأول لعام 2023، حيث انطلقت امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 8-6-2023 بمادة التعبير، واختتمت رحلة الامتحانات بنجاح يوم الاثنين الموافق 26-6-2023 بإجراء امتحان مادة الأحياء لطلاب القسم العلمي.

نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023

بمجرد اعتماد نتائج الثانوية العامة ليبيا الدور الأول لعام 2023، يمكن لجميع الطلاب والطالبات معرفة نتائجهم بسهولة ويسر، فقط عليهم اتباع الخطوات المحددة للاستعلام عن النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم، هذا النهج يمنحهم فرصة مباشرة لمعرفة نتائجهم والاحتفال بنجاحهم في هذه المرحلة المهمة من حياتهم الدراسية.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن المركز الوطني للامتحانات قد أنهى جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق في الأيام الماضية، ويتم حاليًا إعداد القوائم النهائية لأسماء الطلاب والطالبات الناجحين، بانتظار اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم لإعلانها رسميًا في المؤتمر الصحفي القادم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 بالاسم

يتمنى وزير التربية والتعليم النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في امتحاناتهم، وإليكم طرق الاطلاع على نتائج الثانوية العامة ليبيا 2023 تتطلب اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى موقع وزارة التعليم الليبية الذي سيكون متاحًا بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الشهادة الثانوية في ليبيا.

يطلب من الطالب كتابة اسمه الثلاثي باللغة العربية أو الإنجليزية في المكان المخصص لهذا الغرض.

يجب إدخال رقم جلوس الطالب الخاص بالثانوية العامة في ليبيا في المكان المخصص له.

يجب إدخال رقم القيد الخاص بالطالب أيضًا.

بعد استكمال إدخال جميع البيانات المطلوبة، سيتم عرض نتيجة الثانوية العامة للطالب بشكل مفصل على الشاشة.

وبمجرد الحصول على النتيجة، يتيح الموقع للطالب الاحتفاظ بنسخة إلكترونية منها، أو يمكن له طباعتها للاحتفاظ بها كإثبات لأدائه في الامتحانات، هذه الخطوات تضمن للطالب الوصول السريع والموثوق إلى نتائجه بدون تعقيدات.