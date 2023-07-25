Waiting نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ليبيا برقم القيد ورقم الجلوس عبر منظومة الامتحانات الليبية nec.gov.ly

نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ليبيا، يترقب جميع طلاب الثانوية العامة في ليبيا الموعد الرسمي للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ليبيا، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم الليبية أن النتيجة سيتم رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، خاصة بعد انتهاء كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حيث سيقوم السيد الدكتور موسى المقريف وزير التعليم باعتماد كافة النتائج التي وردت من كل لجان التصحيح، ونوفر لكم متابعينا الكرام من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في جميع المحافظات الليبية متابعة هذا المقال لمعرفة موعد إعلان النتائج وكذلك رابط والخطوات الصحيحة لاستخراج تلك النتائج مباشرة.

نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ليبيا

يعيش الطلاب وأولياء الأمور في شتى محافظات ليبيا الآن حالة من الترقب والانتظار حيث تستعد وزارة التربية والتعليم الليبية للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ليبيا، حيث نشرت وزارة التربية والتعليم بياناً صحفياً عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقعها الرسمي تشير إلى جميع وسائل الإعلام بحضور المؤتمر الصحفي الخاص بإعتماد نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 – 2023م وإعلان النتائج لطلاب الأقسام المختلفة سواء الأدبي أو الديني أو القسم العلمي، وذلك حيث سيقام هذا المؤتمر في مقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، وسيتم إعلان أوائل الثانوية على مستوى كافة المحافظات وكذلك بعد انتهاء المؤتمر سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن النتائج مباشرة.

وزارة التربية والتَّعليم الليبية نتائج امتحانات الشهادة الثانوية

من خلال موقع موقع وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم سيتمكن جميع الطلاب في المحافظات الليبية المختلفة من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ليبيا خلال الساعات القليلة القادمة، من خلال إتباع مجموعة من الخطوات:

أولًا: الولوج إلى موقع منظومة الامتحانات الليبية أو موقع Www imtihanat com .

أو موقع . ثانيًا: اختيار نتيجة الشهادة الثانوية 2022/2023.

ثالثًا: الضغط على استعلام ثم تسجيل بيانات الطالب من رقم القيد ورقم الجلوس.

رابعًا: النقر على عرض النتائج.

حالة من الترقب والانتظار يعيش عليها أبناء الشعب الليبي في كافة المحافظات والمدن، حيث بعد طول انتظار لم يتبقى سوا عدة ساعات قليلة على إعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2022/2023 م، حيث سيطل علينا السيد وزير التعليم الليبي في مؤتمر صحفي لاعتماد نتائج الطلاب على الهواء مباشرة عند تمام الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023.