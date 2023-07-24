تفعيل موقع moe gov ly لمعرفة نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم “علمي + ادبي + ديني”

يترقب الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الأول، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم الليبية أن المركز الوطني الخاص بعمليات التدقيق والمراجعة قد انتهي منها في الأيام الماضية وسيكون يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 هو موعد صدور نتيجة دور أول ثالث ثانوي، وأشارت إلى إمكانية استعلام الطلاب عن النتيجة عبر موقعها الرسمي فور الاعتماد من قِبل الوزير، ولهذا نقدم اليكم عبر موقعنا طريقة معرفة النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة ليبيا الدور الأول 2023

نشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تنوه على كافة الطلاب والطالبات أن مراسم اعتماد النتيجة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية ستكون يوم الثلاثاء القادم 25 يوليو، وسيتم إخبار كافة وسائل الإعلام حول موعد ومكان عقد المؤتمر الصحفي الذي سيقوم الوزير فيه عن أسماء الطلاب الأوائل ونسب النجاح الخاصة بكل فرع سواء علمي أو أدبي أو ديني، ولذلك تسود حالة من الترقب والانتظار من الطلاب لمعرفة النتيجة إذ تعتبر هذه المرحلة شئ أساسي للعبور للدراسة الجامعية.

بخصوص نسب النجاح فقد أفاد أحمد مسعود مدير المركز الوطني للامتحانات أنها مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، كما أشار أن النتيجة ستكون عبر ساعات قليلة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بواسطة الوزير صباح الثلاثاء، ونوه على أن تأخر النتيجة حتى هذا التوقيت هو التدقيق في عمليات المراجعة لضمان حصول كل طالب على حقوقه من الدرجات.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدور الأول من الثانوية العامة ليبيا 2023

يبحث الطلاب بشكل مستمر عبر محركات البحث عن كيفية العثور على نتيجة الثانوية العامة ليبيا، وهذا ما سنحاول توضيحه خلال الخطوات القادمة: