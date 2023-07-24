“Toyor Aljanah” تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات 2023

تُعتبر قناة طيور الجنة واحدة من ضمن القنوات الخاصة بالأطفال التي تبث محتواها على مدار اليوم دون توقف، حيث تهتم بعرض محتوى يتناسب مع الأطفال مما يدفع الأباء والأمهات للبحث حول الترد الجديد الخاص بها في حال تحديث القائمين عليها لضمان جودة الصورة والصوت أيضًا، لذا سنتطرق لتوضيح تردد قناة طيور الجنة على قمر النايل سات.

تردد قناة طيور الجنة

هي واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي حيث تقدم عدد كبير من البرامج والأناشيد الترفيهية والتعليمية، وتسعى في تعاليم الأطفال الأرقام والحروف وأيضًا تبث في نفوسهم التعاون والكثير من السلوكيات المختلفة من خلال أناشيدها، ولكي تتمكن من استقبالها لابد من ادخال البيانات التالية وهي:

التردد : 11258.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

برامج قناة طيور الجنة

تُقدم هذه القناة عدد من البرامج المختلفة التي تجذب لها الأطفال ومن ضمنها ما يلي:

برنامج حكايات جنى.

برنامج الرسام الصغير.

برنامج رياضة في رياضة.

مميزات قناة طيور الجنة

تتسم القناة بعدد من المزايا التي جاءت على النحو التالي:

تتميز بعرض محتوى على مدار اليوم دون توقف أو انقطاع.

تتسم بالتنوع في بث محتواها وأيضًا يتناسب مع الأطفال.

لديها فريق عمل متكامل يُباشر ترددها لتلاشي أي انقطاع.

قناة مجانية لا تحتاج إلى سداد رسوم.

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة

لكي تتمكن من ضبط التردد على الجهاز لابد من اتباع الآتي: