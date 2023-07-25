نُبارگ للطلاب.. ✔️✔️ رابط نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2023 برقم الجلوس وزارة التعليم Imtihanat com

نشرت وزارة التربية والتعليم الليبية بشكل رسمي عن موعد نتائج الشهادة الثانوية ليبيا الدور الأول، ولذلك تسود حالة من الترقب والقلق بين الطلاب والتي من المقرر أن تظهر خلال الساعات القادمة، وأكد المركز الوطني للامتحانات أنه تم بالفعل الانتهاء من تصحيح كافة الاوراق وتبقي فقط اعتماد النتيجة بواسطة الوزير، كما حددت أن النتيجة ستكون بشكل الكتروني عبر موقعها الرسمي للتسهيل على الطلاب بدلا من الذهاب من المدارس، ونقدم اليكم خلال سطور هذا التقرير طريقة الاستعلام عن نتيجة الدور الأول.

نتائج الشهادة الثانوية ليبيا الدور الأول 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم الليبية لإعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 بشكل رسمي بعد الانتهاء من رصد ومراجعة الدرجات، والتي كانت تتم بشكل دقيق وعادل وهذا ما شدد عليه مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود حتى يحصل كل طالب على حقه، كما أكد أنه سيتم عقد مؤتمرا غدا في مقر الوزارة الإعلان عن أسماء الأوائل ثم يتم اعتماد نتائج الشهادة الثانوية ليبيا رسميا، وأشار إلى أن معدلات النجاح عالية هذا العام الدراسي وهذا يمنح الطلاب الانضمام إلى المرحلة الجامعية، كما تابع أن يحق للطلاب بعد صدور النتيجة التظلم على نتيجة أي مادة دراسية كذلك سيتم الإعلان غدا عن موعد اختبارات الدور الثاني.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة ليبيا

أكدت الوزارة أن النتيجة سيتم الحصول عليها بصورة الكترونية ولهذا يتساءل الطلاب عن كيفية معرفة نتائج الشهادة الثانوية ليبيا الدور الأول، وهذا ما نوضحه اليكم عبر الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية.

كتابة الاسم الثلاثي ثم رقم الجلوس.

إدخال رقم القيد الخاص بالطالب.

النقر على زر عرض النتيجة.

وبذلك نكون قد عرضنا اليكم موعد ظهور نتائج ثانوية عامة في ليبيا والتي ستكون خلال الساعات القادمة، ولهذا فور الاعلان عنها سوف نوافيكم بآخر التفاصيل ونتمني لكم دوام التوفيق والنجاح.

في عام 2023، أشرقت شمس العلم والمعرفة في ليبيا مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة، حيث بدأ الطلاب أداء اختباراتهم في الدور الأول يوم الخميس الموافق 8-6-2023، وكانت المادة الأولى التي واجهوها هي التعبير. على مدى الأسابيع التالية، اجتاز الطلاب جميع التخصصات بتفانٍ واجتهاد، وواجهوا تحديات الامتحانات بقوة وثبات