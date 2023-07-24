“هنا” رابط تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة عبر منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2023

رابط تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بغداد وكافة المحافظات العراقية يتم الان البحث عنها بشكل كبير جدا حيث ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خصصت مبلغ من المال يتم توفيره الفئة الأكثر فقرا في العراق والتي تساعد الأسر الفقيرة على تحسين مستوى الدخل الخاص بها وعلى تقديم المساعدات المالية لهم من خلال الوزارة ولكن يجب ان تتوفر مجموعة من الشروط في الشخص الذي يرغب في التسجيل في منحة او اسماء رعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة ومن خلال المكالمة سوف تتعرف على طريقة الاستعلام وطريقة تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة التاسعه والاخيره وسوف تتمكن من معرفة الرابط المخصص لنشر النتائج وشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يرغب في التسجيل.

رابط الرعاية الاجتماعية

أن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة نينوى تشغل بقى العديد الان من الاسره العراقيه حيث انها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خصصت هذه الوجبات من أجل تحسين مستوى دخل الأسر ولكن يجب ان تتوفر مجموعة من الشروط ولا الشروط هي كما يلي:

اولا يجب ان يكون الشخص المتقدم في العمر من 18 عام حتى 60 عام.

يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في التسجيل في حال كان سيده عمرها بين 16 عام الى 55 عام.

أن يكون الشخص المتقدم للرعاية الاجتماعية من الأسر الفقيرة وأن يكون من محدودي الدخل.

يجب على الشخص الذي يرغب في

يجب على الشخص الذي يرغب في التسجيل أن يكون ليس لديه اي املاك او اراضي او عقارات.

ينبغي على الشخص الذي يرغب في التسجيل او الاسره ان تكون الاسرة تتكون من اربع افراد كحد ادنى.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة نينوى

استعلم عن اسماء الرعاية الاجتماعية، و اسماء الرعاية الاجتماعية بابل عن طريقه اتباع خطوات محددة وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي: