✅هنــا✅ اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة جميع المحافظات العراقية 👇👇 تنزيل كشوف PDF مستفادي الاعانة الاجتماعية الوجبة 4
بغداد✅ بابل✅ النجف ✅ المثنى ✅ الديوانية ✅ البصرة ✅ الانبار ✅ واسط
نعرض لكم عبر موقعنا البديل الاخباري رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 جميع المحافظات، والتي أعلن عنها من قبل وزارة العمل السدي أحمد الاسدي حيث شمل كشوف أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 65 ألف أسرة في بغداد والمحافظات العراق.
ورصد البديل رفع اسماء الرعاية الوجبة الرابعة جميع المحافظات رجال ونساء بغداد ✅بابل ✅ النجف ✅ المثنى ✅ الديوانية ✅ البصرة ✅ الانبار ✅واسط ✅ نينوى ✅ ميسان ✅ كركوك ✅ كربلاء ✅ صلاح الدين ✅ ذي قار ✅ ديالى، وفيما يلي تفاصيل الاستعلام عن أسماء الوجبة الرابعة من الرعاية الاجتماعية، ورابط تنزيل كشوف PDF مستفادي الرعاية الاجتماعية المشمولين بالاعانة الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023
قطع وزير العمل العراقي السيد أحمد الاسدي عهداً بتوصيل الاعانات الاجتماعية لجميع الأسرة المتعففة بالعراق، وذلك من خلال تطبيق البرنامج الحكومي “الرعاية الاجتماعية” الشمول الاجتماعي للأسر الفقيرة والعوائل.
وبالفعل صدق الأسدي في عهد برفع المعاناة الاقتصادية عن الأسرة الفقيرةـ والعوائل وقد بلغ إجمالي المستفادين من الرعاية الاجتماعية منذ أول العام الحالي تحديد 15 يناير 2023 ما يتجاوز ال2 مليون و22 ألف أسرة، وقد أعلن مؤخراً عن أسماء الوجبة الرابعة 2023 ضمن الوجبة التاسعة من المشمولين بالرعاية لعام 2023.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة “الوجبة الرابعة” 2023
افرج وزير العمل عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة بواقع 65186 مواطن عراقي من الذين توافر لديهم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية2023، سواء كان طلب الشمول تم من خلال النافذة الإلكترونية أو كان شمول ورقي.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة جميع المحافظات
اسماء الوجبة الرابعة الرعاية الاجتماعية
|المحافظة
|الحالة
|التحميل
|بغداد
|تم
|اضغط هنا
|ديالى
|تم
|اضغط هنا
|البصرة
|تم
|اضغط هنا
|ذي قار
|تم
|اضغط هنا
|ميسان
|تم
|اضغط هنا
|المثنى
|تم
|اضغط هنا
|واسط
|تم
|اضغط هنا
|الديوانية
|تم
|اضغط هنا
|النجف
|تم
|اضغط هنا
|كربلاء
|تم
|اضغط هنا
|بابل
|تم
|اضغط هنا
|نينوى
|تم
|اضغط هنا
|الانبار
|تم
|اضغط هنا
|كركوك
|تم
|اضغط هنا
|صلاح الدين
|تم
|اضغط هنا
|اربيل
|تم
|اضغط هنا
|دهوك
|تم
|اضغط هنا
|السليمانية
|تم
|اضغط هنا
بلغ قوام العدد الكلي الخاص بالدفعة الرابعة التي تم اطلاقها اليوم 《 65186 》وجاء نسب الأعداد《 نساء + رجال 》 لجميع المحافظات كالتالي 👇
1 – بغداد ✔️▪︎ رجال《 6921 》▪︎ نساء 《 4567 》
2 – الانبار ✔️ ▪︎ رجال 《 1996 》▪︎ نساء 《 1287 》
3 – واسط ✔️▪︎ رجال 《 1777 》▪︎ نساء 《 1173 》
4 – نينوى✔️▪︎ رجال 《5102 》▪︎ نساء 《3107 》
5 – ميسان✔️▪︎ رجال 《1803 》▪︎نساء 《 1287 》
6 – كركوك ✔️▪︎ رجال 《823》▪︎ نساء 《634》
7 – كربلاء ✔️▪︎ رجال 《 1500 》▪︎ نساء 《 732 》
8 – صلاح الدين ✔️▪︎ رجال 《 1776 》▪︎ نساء 《 2073》
9- ذي قار ✔️▪︎ رجال 《 3379 》▪︎ نساء 《 2185》
10 – ديالى ✔️▪︎ رجال 《2584 》▪︎ نساء 《 1817 》
11 – البصرة ✔️▪︎ رجال 《 2675》▪︎ نساء 《 1391 》
12 – الديوانية ✔️▪︎ رجال 《 2437》▪︎ نساء 《 1546 》
13 – المثنى ✔️▪︎ رجال 《 2635 》▪︎ نساء 《 1265 》
14 – النجف ✔️▪︎ رجال 《 2231 》▪︎ نساء 《 1409 》
15 – بابل ✔️▪︎ رجال 《 1750 》▪︎ نساء 《 1023 》