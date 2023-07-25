✅هنــا✅ اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة جميع المحافظات العراقية 👇👇 تنزيل كشوف PDF مستفادي الاعانة الاجتماعية الوجبة 4

نعرض لكم عبر موقعنا البديل الاخباري رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 جميع المحافظات، والتي أعلن عنها من قبل وزارة العمل السدي أحمد الاسدي حيث شمل كشوف أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 65 ألف أسرة في بغداد والمحافظات العراق.

ورصد البديل رفع اسماء الرعاية الوجبة الرابعة جميع المحافظات رجال ونساء بغداد ✅بابل ✅ النجف ✅ المثنى ✅ الديوانية ✅ البصرة ✅ الانبار ✅واسط ✅ نينوى ✅ ميسان ✅ كركوك ✅ كربلاء ✅ صلاح الدين ✅ ذي قار ✅ ديالى، وفيما يلي تفاصيل الاستعلام عن أسماء الوجبة الرابعة من الرعاية الاجتماعية، ورابط تنزيل كشوف PDF مستفادي الرعاية الاجتماعية المشمولين بالاعانة الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023

قطع وزير العمل العراقي السيد أحمد الاسدي عهداً بتوصيل الاعانات الاجتماعية لجميع الأسرة المتعففة بالعراق، وذلك من خلال تطبيق البرنامج الحكومي “الرعاية الاجتماعية” الشمول الاجتماعي للأسر الفقيرة والعوائل.

وبالفعل صدق الأسدي في عهد برفع المعاناة الاقتصادية عن الأسرة الفقيرةـ والعوائل وقد بلغ إجمالي المستفادين من الرعاية الاجتماعية منذ أول العام الحالي تحديد 15 يناير 2023 ما يتجاوز ال2 مليون و22 ألف أسرة، وقد أعلن مؤخراً عن أسماء الوجبة الرابعة 2023 ضمن الوجبة التاسعة من المشمولين بالرعاية لعام 2023.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة “الوجبة الرابعة” 2023

افرج وزير العمل عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة بواقع 65186 مواطن عراقي من الذين توافر لديهم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية2023، سواء كان طلب الشمول تم من خلال النافذة الإلكترونية أو كان شمول ورقي.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة جميع المحافظات

يبلغ العدد الإجمالي من اسماء الوجبة الرابعة 65186 مشمول ضمن هذه الدفعة الرابعة حيث حالة القيد في موقع مظلتي للمشمولين فيها هي :-

▪︎ مرسل تخطيط ٧٠% اي ان هذه الحالة لها العدد الاكبر من الدفعة ▪︎ تحليل نتائج الفقر ٣٠% اي ربع اعداد الوجبة الرابعة