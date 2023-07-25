ظهرت الآن|رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 بالاسم ورقم الجلوس ننشره الآن في هذا المقال وكذلك موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الليبية الذي كشفت عنه وزارة التربية والتعليم الليبية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث من المقرر ظهور النتيجة اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 وذلك خلال ساعات قليلة.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يترقب الآلاف موعد عقد وزارة التعليم الليبية، اليوم الثلاثاء، للمؤتمر الصحفي الذي ستحضره وسائل الإعلام المختلفة لنقل مراسم اعتماد وإعلان نتائج شهادة الثانوية العامة بأقسامها العلمي والأدبي والديني، للعام الدراسي 2022- 2023م.

وستكون النتيجة بعد ذلك متاحة من خلال رابط وزارة التربية والتعليمن ويمكن للطلاب معرفتها باتباع الخطواتالتي سنوضحها.

ظهور نتيجة الثانوية العامة في ليبيا

وغرت وزارة التربية والتعليم الليبية رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، واستخراج النتيجة باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة التعليم الليبية من “هنا“.

تدوين اسم الطالب ثلاثيا بشكل صحيح.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

تسجيل رقم القيد.

الضغط على عرض النتيجة.

انتظار ظهور نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2023 بالدرجات على الموقع.

منالممكن طباعة النتيجة أو حفظها على الجهاز الخاص بالطالب.

إعلان نتيجة الثانوية الليبية

وفقا لبيان وزارة التربية والتعليمفي ليبيا، سيجري اعتماد وإعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي اليوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يوليو 2023م.

ومن المقرر أن تنقل وسائل الإعلام الليبية هذا الحدث الهام وستقوم الوزارة بإعلامهم بالزمان المحدد ومكان عقد المؤتمر الصحفي اليوم.

وفي السياق، يوفر موقع البديل رابط استعلام نتيجة الثانوية العامة في ليبيا وسننشره عقب انتهاء مراسم اعتماد النتيجة من وزير التعليم، لذا تابعونا لحظة بلحظة للحصول على النتيجة في الحال.