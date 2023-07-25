result libya نتيجة الثانوية الليبية 2023 الدور الأول موقع منظومة الامتحانات nec.gov.ly

كشفت وزارة التربية والتعليم ليبيا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الليبية 2023 لتنهي حالة التوتر والذعر الذي أصاب الطلاب والطالبات بسبب تأخير ظهور النتيجة قرابة شهر كامل من تاريخ أداء آخر اختبار مقرر دراسيًا بتاريخ السادس والعشرين من يونيو ٢٠٢٣ مادة الأحياء، حيث انتاب الطلاب وأولياء الأمور مشاعر القلق والخوف والتوتر وقاموا برفع مطالبات عديدة إلى مكتب وزير التربية والتعليم الليبي مطالبين بتسريع إجراءات التصحيح.

نتيجة الثانوية الليبية 2023

استجابت وزارة التربية والتعليم الليبية برئاسة الدكتور موسى المقريف لمطالبات الأهالي وأولياء الأمور وبالفعل خرج بيان رسمي من داخل وزارة التربية والتعليم الليبية يعلن الإفصاح عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو للعام الميلادي ٢٠٢٣ في بيان صحفي يعقد من خلال وزير التربية والتعليم الأستاذ موسي المقريف و أحمد مسعود مدير المركز الوطني للامتحانات لبث ومناقشة تفاصيل أجواء الاختبارات لهذا العام ومناقشة المستوى التحصيلي للطلاب ثم يتم على الفور إعلان أسماء الأوائل في تلك المرحلة الدراسية الهامة، ثم يتم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بعرض نتائج جميع الطلاب والطالبات بداخل المحافظات الليبية من شعبان الأدبي والعلمي والديني.

رابط نتائج شهادة الثانوية 2023 ليبيا



أقرت وزارة التربية والتعليم الليبية بتفعيل الرابط الالكتروني الخاص بعرض النتيجة بالتزامن مع انتهاء المؤتمر الصحفي المقرر عقده غداً، وطالبت جميع طلاب وطالبات مرحلة الثانوية العامة بضبط النفس والتزام الهدوء فلم يعد الأمر ببعيد، وللاستعلام عن نتيجة الثانوية الليبية 2023 من خلال الخطوات الآتية:-

الولوج عبر الرابط التالي لموقع منظومة الامتحانات من هنا.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم أدخل رقم القيد.

اضغط على عرض النتيجة.

لينك نتيجة الشهادة الثانوية 2023 ليبيا

تتيح وزارة التربية والتعليم الليبية خدمة الاستعلام على نتيجة الشهادة الثانوية 2023 من خلال الرابط الرسمي للوزارة بالإضافة إلى موقع منظومة الامتحانات الليبية.