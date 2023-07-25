قبل ما تقدم.. تعرف على شروط التقديم في الكلية الحربية 2023 لطلاب الثانوية العامة

بعد أن انتهت امتحانات الثانوية لعامة في جميع المحافظات، يبدأ الطلاب في التفكير في الكلية التي سوف يلتحقون بها في المرحلة الجامعية، وتشهد الكلية الحربية طلبات تقديم واسعة النطاق لما تتمتع به من مزايا متعددة، وذلك منذ الإعلان عن قبولها دفعة جديدة من طلية الثانوية العامة وخريجي الجامعات المختلفة، ويتساءل الكثير منهم عن شروط التقديم في الكلية الحربية حتى يتمكنوا من توفيرها قبل انتهاء موعد التقديم، تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في سياق ما يلي من سطور.

شروط التقديم في الكلية الحربية

حددت الكلية الحربية الشروط الواجب توافرها لجميع من يرغبون في التقديم من حاملي شهادة الثانوية والشهادات المعادلة والأزهرية، وهي كالتالي:

عدم زيادة العمر عن 21 عام في الأول من نوفمبر 2023.

يُشترط الحصول على نسبة مئوية قدرها 65% للقسم العلمي في الثانوية العامة.

يمكن لطلبة الثانوية العامة من القسم الأدبي الالتحاق بالكلية الحربية شريطة الحصول على مجموع 70% في الثانوية العامة.

تصل فترة الدراسة في الكلية الحربية لأربعة سنوات.

يحصل المتخرج من الكلية الحربية على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، أو البكالوريوس في العلوم العسكرية، أو الحاسبات والمعلومات أو إدارة أعمال النقل,

موعد التقديم في الكلية الحربية

يبدأ التقديم في الكلية الحربية منذ الثلاثاء الحادي عشر من يوليو 2023، وينتهي موعد التقديم في الثامن والعشرين من شهر أغسطس 2023، وذلك وفقاً لتعليمات مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية، على أن يتم سحب الملفات بشكل إلكتروني في الموعد المحدد من مكتب التنسيق التابع للكلية الحربية بمنطقة مصر الجديدة،.

وذلك من يوم 15 من يوليو 2027 إلى 31 من شهر أغسطس 20023، كما يتم عمل اختبار القدرات والسمات الشخصية في النفس الموعد المحدد لسحب الملف.

شروط قبول خريجي الجامعات في الكلية الحربية

تقبل الكلية الحربية العديد من التخصصات من الحاصلين على المؤهلات العُليا، وذلك من خريجي كلية التربية الرياضية وكلية التجارة وكلية الزراعة والإعلام والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية والخدمة الاجتماعية، كذلك من كليات الآداب والتربية واللغات الترجمة، وعلم النفس والاجتماع والألسن وكلية التكنولوجيا التطبيقية بالشروط التالية: