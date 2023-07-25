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الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 وشروط الحصول على الدعم عبر وزارة التضامن الاجتماعي
يبحث الكثير من زوار محرك البحث الشهير “جوجل” عن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 حيث تهتم الدولة المصرية بالمواطنين الواقعين تحت رعايتها، ومنهم الفئات الأكثر احتياجاً كالفقراء والمسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي برامج مختلفة لمساعدة هذه الفئات ومنها برنامج تكافل وكرامة، ويرغب المتقدم لهذا البرنامج الاجتماعي المتميز في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، ويتم هذا الأمر وفق خطوات محددة نستعرضها معكم فتابعونا.
الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023
معاش تكافل وكرامة مقدم لما يزيد عن خمسة مليون أسرة مصرية، ويتم رفع عدد المستفيدين مت هذا البرنامج للتحسين من معيشتهم وحياتهم الاجتماعية، ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بسهولة شريطة اتباع هذه الخطوات:
- التوجه إلى رابط الاستعلام والشكاوى التابع لبرنامج تكافل وكرامة
- تحديد نافذة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.
- كتابة الرقم القومي للمستفيد وهو عبارة عن 14 رقم.
- تحديد الخدمة المطلوب الاستعلام عنها عبر النقر على الخيار الملائم من الخيارات المُتاحة.
- عند تقديم الشكاوى يتم النقر على زر تسجيل شكوى وكتابة الشكوى المطلوبة في حدود عدد الكلمات المتاحة.
- الضغط على أمر تسجيل.
شروط التقديم في تكافل وكرامة
يتطلب التقديم في تكافل وكرامة تواجد عدة شروط، ومن أبرزها ما يلي:
- ألا يكون الزوج المستفيد أو الزوجة المستفيدة من العاملين في القطاع العام أو الحكومي، وألا يزيد الأجر التأميني الخاص بالمستفيد عن 400 جنيه مصري.
- ألا يحصل على معاش من التضامن أو من هيئة التأمينات الاجتماعية.
- أن يكون المستفيدين من البرنامج لديهم أطفال دون عمر 18، وأن يكون لهم أبناء في مراحل التعليم من عمر 6-18 عام.
- أن يكون الشخص المسن المستفيد من تكافل وكرامة عمره 65 عام على الأقل.
- يتم صرف معاش تكافل وكرامة لأصحاب إعاقة أو العاجزين عن العمل بشرط، وجود ما يُثبت ذلك من شهادات طبية وفحص طبي.
- يجب تقديم كافة الوثائق اللازمة ومن أهمها نسخة من بطاقة الرقم القومي الممتدة الصلاحية، وصور من شهادة الميلاد والزواج أو الطلاق، وإيصالات المرافق اللازمة.
- عدم ثبوت وجود ملكية للمستفيد مثل وجود أرض زراعية ملك، أو عقار باسم المستفيد أو محل تجاري وغيرها من الأملاك أو رؤوس المواشي التي تزيد عن 3 رؤوس.