الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 وشروط الحصول على الدعم عبر وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث الكثير من زوار محرك البحث الشهير “جوجل” عن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 حيث تهتم الدولة المصرية بالمواطنين الواقعين تحت رعايتها، ومنهم الفئات الأكثر احتياجاً كالفقراء والمسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي برامج مختلفة لمساعدة هذه الفئات ومنها برنامج تكافل وكرامة، ويرغب المتقدم لهذا البرنامج الاجتماعي المتميز في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، ويتم هذا الأمر وفق خطوات محددة نستعرضها معكم فتابعونا.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

معاش تكافل وكرامة مقدم لما يزيد عن خمسة مليون أسرة مصرية، ويتم رفع عدد المستفيدين مت هذا البرنامج للتحسين من معيشتهم وحياتهم الاجتماعية، ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بسهولة شريطة اتباع هذه الخطوات:

التوجه إلى رابط الاستعلام والشكاوى التابع لبرنامج تكافل وكرامة

تحديد نافذة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

كتابة الرقم القومي للمستفيد وهو عبارة عن 14 رقم.

تحديد الخدمة المطلوب الاستعلام عنها عبر النقر على الخيار الملائم من الخيارات المُتاحة.

عند تقديم الشكاوى يتم النقر على زر تسجيل شكوى وكتابة الشكوى المطلوبة في حدود عدد الكلمات المتاحة.

الضغط على أمر تسجيل.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

يتطلب التقديم في تكافل وكرامة تواجد عدة شروط، ومن أبرزها ما يلي: