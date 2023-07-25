أضبطه الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت on time sports HD الرياضية لمتابعة مباريات الدوري المصري وأبرز البرامج

يبحث الكثير من محبي كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت on time sports والتي تعد من أبرز القنوات التي يحبها متابعي وعشاق المباريات الرياضية بمعرفة جميع الترددات الخاصة بالقنوات الرياضية، وخاصة القنوات التي تقدم مباريات حصرية لأهم المباريات في البطولات المصرية ومنها الدوري والكأس المصري، ويبحثون عن تردد قناة أون تايم سبورت على وجه التحديد لما تبذله من عرض المباريات بشكل مباشر، كما توافر التعليق عليها من خلال نخبة من أفضل المعلقين والمحللين الرياضيين.

تردد قناة أون تايم سبورت on time sports

قناة أون تايم سبورت هي قناة تابعة لمجموعة الهيئة الوطنية للإعلام، وقد حققت خُطى كبيرة في عالم الرياضة في السنوات السابقة، ونقدم للباحثين عنها ترددها على قمر نايل سات للاستمتاع ببرامجها المميزة، ومجموعة كبيرة من المباريات الكروية:

قمر صناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

معامل ترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.

تردد آخر لقناة أون تايم سبورت

نوفر تردد قناة أون تايم سبورت على قمر نايل سات، ولكن بجودة اتش دي:

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: 11861.

معامل ترميز: 27500.

استقطاب: رأسي

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

يوجد تردد آخر لقناة أون سبورت الثانية وهو كالتالي:

قمر صناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل ترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح: 5/6.

جودة: اتش دي.

أفضل برامج قناة أون تايم سبورت

تقدم مجموعة قنوات أون تايم سبورت مجموعة من أفضل البرامج الرياضية على الإطلاق، كما توفر خدمة التعليق والتحليل في الاستوديو التابع لها على جميع المباريات المحلية والعالمية عبر مجموعة من الأسماء البارزة، ومن أفضل برامجها البرامج التالية:

برنامج أون تايم.

60 دقيقة.

الجمهور الثالث.

ستاد مصر.

كيفية استقبال تردد قناة أون تايم سبورت

يتم استقبال تردد قناة أون تايم سبورت بخطوات غاية في السهولة، وتتمثل في الآتي: