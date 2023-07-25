اللينك الرسمي.. رابط فحص التصاريح بالألوان 2023 عبر وزارة العمل لجميع العاملين في فلسطين mol.ps

يبحث الكثير من العاملين بفلسطين عن رابط فحص التصاريح بالألوان 2023 والذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل مؤخرا، وذلك بعد الإجراءات المُشددة التي اتخذتها حكومة الاحتلال حيث أصبح لزاماً على المواطنين الراغبين في العمل داخل فلسطين المحتلة الحصول على تصاريح عمل، والتي يتم فحصها واستلامها بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة العمل، وسنتعرف على رابط فحص التصاريح بالألوان بفلسطين وما تعنيه هذه الألوان، ونستعرض معكم خلال المقال جميع التفاصيل التي يبحث عنها المواطنين.

رابط فحص التصاريح بالألوان بفلسطين 2023

لكي يتمكن العامل الفلسطيني من العمل دون مسائلة يجب عليه فحص التصاريح بالألوان عبر الآلية المحددة لذلك، وهو من الفحوصات التي يطلبها أصحاب العمل في قطاع غزة وغيره من القطاعات، ويوفر العامل هذا الفحص حتى يتمكن من العمل وسد احتياجات أسرته من المتطلبات المعيشية المختلفة، ويتم ذلك من خلال الرابط التالي وهو الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل.

ما هي ألوان تصاريح العمل بفلسطين

تشتمل تصاريح العمل بفلسطين على 5 من الألوان حتى يتمكن كل عامل من التعرف على المجموعة التي ينتمي إليها، وهي كالتالي:

اللون الأخضر: وعند الحصول عليه يعني أن العامل ينتظر دوره في دفعة العمل القادمة.

اللون الأصفر: وهو يعني أنه تم ترشيح العامل بالفعل ويجب عليه الانتظار لفترة من الوقت.

اللون البرتقالي: ويعني أن العامل لن يتمكن من مباشرة العمل في الوقت الحالي، وأنه بحاجة لمدة طويلة حتى يجد أسمه في الكشوف التالية.

اللون الأحمر: ومعناه حاجة العامل لوقت كبير جداً للحصول على التصريح لمدة قد تصل إلى عام.

اللون الأزرق: ومعناه أنه تم التقدم حديثاً للعمل، ويجب على العامل الانتظار حتى يحين دوره.

اللون الأسود: ومعناه عدم قبول العامل، وعليه الانتظار حتى تنقضي فترة الرفض التي قد تستمر إلى عام كامل.

كيفية فحص التصاريح بالألوان بفلسطين

للقيام بهذا الإجراء عليكم اتباع الخطوات التالية: