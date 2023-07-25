القائمة كاملة pdf.. استعلام أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الرابعة في العراق
يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في الوجبة الرابعة في العراق من الأمور الهامة للمواطنين العراقيين، من الراغبين في الاستعلام عن قبولهم في برنامج الرعاية الاجتماعية العراقي، والذي تقدمه وزارة العمل العراقية، رابط الاستعلام وغيره من التفاصيل الهامة نسلط عليها الضوء بين طيات هذا الموضوع، وكانت الساعات الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات وعمليات البحث عن قائمة الأسماء التي تنشرها الحكومة العراقية، وذلك من خلال محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، ولذلك نقوم بعرض جميع التفاصيل لكم من خلال هذا المقال.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الرابعة في العراق
حتى يتمكن المتقدم لبرنامج الرعاية الاجتماعية من الاستعلام عن اسمه بين المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة الرابعة، ينبغي عليه المرور بالإرشادات والتعليمات الآتية:
- الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية
- اضغط على تبويب الرعاية الاجتماعية ومنه عليك الضغط على خيار( أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية).
- اختيار الوجبة المناسبة وهي الوجبة الرابعة.
- عليك ملأ البيانات اللازمة في الموقع ومن أهمها الاسم، ورقم الهوية.
- الضغط على استعلام لاستيضاح الموقف بالنسبة للاسم الذي قمت بإدخاله من خلال القائمة المعروضة، والتي تتضمن جميع الأسماء التي تم قبولها في الوجبة الرابعة.
شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية في العراق
كي يتمكن المواطن العراقي من التسجيل في الرعاية الاجتماعية في العراق ينبغي عليه توفير مجموعة من الشروط، وتتمثل في الاشتراطات التالية:
- أن يكون عراقي الجنسية، حيث لا يمكن لأصحاب الجنسيات الأخرى المشاركة في هذا البرنامج الاجتماعي القاصر على المواطنين العراقيين.
- أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 على الأقل.
- أن يكون عمر المتقدمين ما بين 18-60 عام للرجال، ومن 15-55 عام للنساء.
- يُشترط ألا يكون مُسجلاً في برامج الشئون الاجتماعية السابقة، وألا يكون مستفيداً من هذه البرامج بأي شكل من الأشكال.
- أن لا يكون لدى المستفيد أي نوع من التأمينات الصحية أو الاجتماعية.
- عدم وجود أي نوع من العقارات أو الأملاك أو المحال التجارية التي تحمل أسم المستفيد، ففي هذه الحالة لن يتم قبوله في برنامج الرعاية الاجتماعية العراقي.
- توفير جميع الأوراق الدالة على صحة البيانات، وأحقية المتقدم في الاستفادة من الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية.
- أن يتم التسجيل من خلال موقع مظلتي التابع للشؤون الاجتماعية العراقية، وهو الرابط المحدد سابقاَ.