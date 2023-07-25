الزيادة الجديدة نزلت.. بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالدولة من خلال جميع البنوك ATM

بدء صرف مرتبات شهر يوليو تم بالفعل في الأيام القليلة السابقة، ويستمر الصرف لجميع المرتبات في الأيام الحالية، وذلك وفق اليوم المحدد لكل شريحة من الموظفين، وربما تزيد التساؤلات حول هذا الموضوع لوجود أخبار عن رفع الرواتب في شهر يوليو، مدى صحة هذه الأخبار والمزيد عن صرف رواتب شهر يوليو سنوضحها في هذا الموضوع، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية الكثير من التساؤلات عن موعد صرف المرتبات والتي يحتاج إليها جميع المواطنين ويرغبون في معرفة موعد صرفها خاصة بعد أن تم الإعلان عن تطبيق زيادة جديدة.

بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2023

تم البدء في صرف مرتبات شهر يوليو من الأحد الماضي الموافق 23 من شهر يوليو 2023، ويمكن للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة تحصيل رواتبهم عبر أنظمة الصرف الآلي في المواعيد المحددة لكلاً منهم، وطلبت وزارة المالية من العاملين والموظفين عدم التزاحم على أجهزة الصرف، وأنه يمكن الحصول على الراتب في أي وقت من اليوم لتجنب الازدحام، ويرغب الكثير من المواطنين في الحصول على المرتب الخاص بهم حتى يستطيع صرفه على تكاليف المعيشة والتي أصبحت مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار عدد من السلع، وهو ما جعل الجميع يترقب نزول الراتب بكل ترقب.

حقيقة رفع مرتبات شهر يوليو

يتساءل الكثير من الموظفين عن حقيقة رفع مرتبات شهر يوليو ومدى صحة هذا الكلام المتداول على الكثير من المنصات الاجتماعية، وبدورها نفت وزارة المالية ما أُثير حول وجود زيادة على مرتبات شهر يوليو.

وقالت الوزارة أن الزيادة كانت قاصرة على الزيادة التي أضيفت على الرواتب في شهر أبريل الماضي 2023، ويتم الانتظام في صرف الرواتب في يوم الاثنين 24 من يوليو والثلاثاء الخامس والعشرين في الشهر، والأربعاء 26 من يوليو، والخميس السابع والعشرين من شهر يوليو وهو آخر موعد لصرف رواتب جميع موظفي الدولة.

جدول رواتب شهر يوليو 2023

تختلف قيمة كل رواتب تبعاً للمستوى الوظيفي الذي يشغله العامل أو الموظف والدرجة المُسجل بها، وطبقاً لذلك جاء جدول رواتب شهر يوليو على هذا النحو:

الدرجة العُليا: 8500 جنيه.

المدير العام: 7000 جنيه.

موظفي الدرجة الأولى: 6500 جنيه.

الدرجة الثانية: 5500 جنيه.

الدرجة الثالثة: 5000 جنيه.

الدرجة الرابعة: 4500 جنيه.

الدرجة الخامسة: 4000 جنيه.

الدرجة السادسة: 3500 جنيه.

حملة الماجستير: 6000 جنيه.

حملة الدكتوراه: 7000 جنيه.

جاءت قيمة هذه الرواتب بعد الزيادة التي أمر بها رئيس الجمهورية في شهر أبريل الماضي، والتي تمت زيادة الرواتب خلالها بما يعادل 15% من قيمة الرواتب قبل الزيادة.

صرف الراتب للعاملين بالدولة

ويتم صرف الراتب للعاملين في القطاع العام بالدولة من خلال جميع البنوك المختلفة، حيث يمكن الحصول على المرتب من خلال أي ماكينة صرف آلي ATM في أي محافظة من المحافظات، وذلك للتسهيل على المواطنين في الحصول على الراتب الخاص بهم بكل سهولة، حيث لا يضطر المواطن إلى الدخول إلى البنك للحصول على المرتب الخاص به، كما يمكنه سحب المرتب في أي وقت يرغب فيه.

وشهدت البنوك اليوم توافد للكثير من الموظفين أمام ماكينات الصرف الآلي atm من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية، حيث تم إيداع المرتبات لبعض الفئات من القطاع العام وجاري صرف باقي القطاعات الأخرى.